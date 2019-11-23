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Накроет сильнейший ветер: в ГСЧС предупредили украинцев

Накроет сильнейший ветер: в ГСЧС предупредили украинцев
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине значительно ухудшатся погодные условия.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве отметили, что согласно прогнозам Укргидрометцентра сегодня, 23 ноября, на Востоке и Юге страны стоит ожидать сильных порывов ветра в районе 15-20 м/с.

Свой пик ветер покажет в Приазовье, в котором прогнозируется порывы 25 м/с.

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Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что сегодняшнюю погоду в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, будет определять гребень восточного антициклона, на юге и востоке сохранится ветреная погода.

Кроме того, на Западе Украины возможны осадки в виде мокрого снега с дождем.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Ветер, Заморозки, Ноябрь, Прогноз погоды, Порывы ветра.
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