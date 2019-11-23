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Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

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Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
10:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом.

24 ноября 2019 года почтят память Федора Студита, который жил в VIII-IX веке и был известен, как византийский монах. В народе говорят, что именно с этого дня Федор начинает студить землю.

В этот день наступала пора, когда пересаживались на сани, поэтому 24 ноября называли Санница. Также девочки пытались с помощью гадания узнать имя суженого.

В этот день ветры особенно лютовали – были студеные, а земля морозная. Чтобы согреться, крестьяне сегодня готовили щи, которые подавали прямо с огня. И ели как можно больше. По приметам считалось, что тогда зима будет не такая холодная.

Также заваривали чай, в который обязательно добавляли сушеную малину, чернику и землянику. Существовало поверье, что если выпить на Федора Студита такой напиток, то в следующем году будет урожай на грибы и ягоды.

Хозяйки 24 ноября выбрасывали посуду с трещинами, чтобы вместе с ней убрать из своего дома нищету и безденежье. Кстати, если завтра треснет случайно посуда, то это примета, что в доме может возникнуть серьезная ссора.

Поэтому для ее предотвращения посудину нужно три раза перекрестить, осколки собрать, и отнести их в дупло старого трухлявого дерева.

Бытовала в народе и примета-предупреждение: если кто решит 24 ноября играть свадьбу или же свататься, тот на себя накликает неудачу в любовных делах. Брак будет короткий и несчастливый, а сватовство закончится расставанием.

Шитьем в день Федора Студита не занимались, зато вязать и вышивать не запрещалось – орнамент ложился ровно и красиво. К тому же, связанные вещи в этот день, согласно поверью, обладали целебной силой.

Так, носки излечивали от простуды, шарф, надетый на шею, – от ангины, а на спину – от радикулита, платок спасал от головной боли.

Мужики 24 ноября занимались подготовкой саней к предстоящим поездкам – смазывали их, красили и очищали от грязи. Именно сегодня проверяли, как звенит колокольчик, который вешают на дугу упряжки. При необходимости заказывали новый.

Вечером этого дня женщины проводили обряды на посуде, заговаривая ее особенным образом.

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Что можно делать 24 ноября:

1. Устройте в этот день веселый и яркий день. Катайтесь с друзьями на санях и развлекайтесь вволю.

2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не назвать беду и финансовое затруднение.

3. Завершите в этот день все сельскохозяйственные работы. Если этого не сделать, следующий год будет неурожайным и тяжелым.

Что нельзя делать 24 ноября:

1. Не устраивайте сватовство и свадеб в этот день, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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