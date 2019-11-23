Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

Новости Украины:Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом.

24 ноября 2019 года почтят память Федора Студита, который жил в VIII-IX веке и был известен, как византийский монах. В народе говорят, что именно с этого дня Федор начинает студить землю.

В этот день наступала пора, когда пересаживались на сани, поэтому 24 ноября называли Санница. Также девочки пытались с помощью гадания узнать имя суженого.

В этот день ветры особенно лютовали – были студеные, а земля морозная. Чтобы согреться, крестьяне сегодня готовили щи, которые подавали прямо с огня. И ели как можно больше. По приметам считалось, что тогда зима будет не такая холодная.

Также заваривали чай, в который обязательно добавляли сушеную малину, чернику и землянику. Существовало поверье, что если выпить на Федора Студита такой напиток, то в следующем году будет урожай на грибы и ягоды.

Хозяйки 24 ноября выбрасывали посуду с трещинами, чтобы вместе с ней убрать из своего дома нищету и безденежье. Кстати, если завтра треснет случайно посуда, то это примета, что в доме может возникнуть серьезная ссора.

Поэтому для ее предотвращения посудину нужно три раза перекрестить, осколки собрать, и отнести их в дупло старого трухлявого дерева.

Бытовала в народе и примета-предупреждение: если кто решит 24 ноября играть свадьбу или же свататься, тот на себя накликает неудачу в любовных делах. Брак будет короткий и несчастливый, а сватовство закончится расставанием.

Шитьем в день Федора Студита не занимались, зато вязать и вышивать не запрещалось – орнамент ложился ровно и красиво. К тому же, связанные вещи в этот день, согласно поверью, обладали целебной силой.

Так, носки излечивали от простуды, шарф, надетый на шею, – от ангины, а на спину – от радикулита, платок спасал от головной боли.

Мужики 24 ноября занимались подготовкой саней к предстоящим поездкам – смазывали их, красили и очищали от грязи. Именно сегодня проверяли, как звенит колокольчик, который вешают на дугу упряжки. При необходимости заказывали новый.

Вечером этого дня женщины проводили обряды на посуде, заговаривая ее особенным образом.

Что можно делать 24 ноября:

1. Устройте в этот день веселый и яркий день. Катайтесь с друзьями на санях и развлекайтесь вволю.

2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не назвать беду и финансовое затруднение.

3. Завершите в этот день все сельскохозяйственные работы. Если этого не сделать, следующий год будет неурожайным и тяжелым.

Что нельзя делать 24 ноября:

1. Не устраивайте сватовство и свадеб в этот день, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.