Данилов рассказал, как не повторить "одно из самых ужасных преступлений в истории человечества"

Новости Украины:Секретарь СНБО считает, чтобы Голодомор никогда не повторился, мы должны сохранить единство.

Чтобы такие трагедии, как Голодомор, никогда не повторились, украинцам нужно сохранить свое единство, свободу и достоинство.

Об этом говорится в обращении секретаря СНБО Алексея Данилова по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Голодомор ... Мы помним во имя будущего и осознаем свою ответственность за день сегодняшний. Чтобы это никогда не повторилось, мы должны сохранить наше единство, свободу и достоинство. Тогда одном врагу не преодолеть нас, не уничтожить государственный суверенитет ", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что искусственный голод в Украине, организованный и спланированный советской властью в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах - одно из самых ужасных преступлений в истории человечества, которое не имеет срока давности.

"Голодомор 1932-1933 годов, признанный геноцидом украинского народа, стал целенаправленным актом массового уничтожения украинцев как нации и украинского крестьянства как класса. Преступные действия советского тоталитарного режима нанесли непоправимый удар по самым корнях украинского народа, его вековым традициям, духовной культуре и этнической самобытности, потери от которого мы чувствуем даже сегодня ", - отметил Данилов.

Он уточнил, что в субботу в домах украинцев зажигаются свечи как символ души, как символ памяти украинцев, погибших во время Голодомора. "Вечная память", - подчеркнул секретарь СНБО.