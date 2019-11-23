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День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
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Данилов рассказал, как не повторить "одно из самых ужасных преступлений в истории человечества"

Данилов рассказал, как не повторить "одно из самых ужасных преступлений в истории человечества"
12:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Секретарь СНБО считает, чтобы Голодомор никогда не повторился, мы должны сохранить единство.

Чтобы такие трагедии, как Голодомор, никогда не повторились, украинцам нужно сохранить свое единство, свободу и достоинство.

Об этом говорится в обращении секретаря СНБО Алексея Данилова по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Голодомор ... Мы помним во имя будущего и осознаем свою ответственность за день сегодняшний. Чтобы это никогда не повторилось, мы должны сохранить наше единство, свободу и достоинство. Тогда одном врагу не преодолеть нас, не уничтожить государственный суверенитет ", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что искусственный голод в Украине, организованный и спланированный советской властью в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах - одно из самых ужасных преступлений в истории человечества, которое не имеет срока давности.

Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет

"Голодомор 1932-1933 годов, признанный геноцидом украинского народа, стал целенаправленным актом массового уничтожения украинцев как нации и украинского крестьянства как класса. Преступные действия советского тоталитарного режима нанесли непоправимый удар по самым корнях украинского народа, его вековым традициям, духовной культуре и этнической самобытности, потери от которого мы чувствуем даже сегодня ", - отметил Данилов.

Он уточнил, что в субботу в домах украинцев зажигаются свечи как символ души, как символ памяти украинцев, погибших во время Голодомора. "Вечная память", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Все по теме:

Голодомор, Трагедия, Годовщина, Голодомор 1932-1933 годов, Алексей Данилов.
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