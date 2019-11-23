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МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков

МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
13:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В арбитражном суде в Гааге состоятся первые слушания относительно захвата 24 украинских моряков и трех судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Принятие арбитражем, сформированным по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в районе Керченского пролива в прошлом году, процессуальных документов ожидается в ближайшее время. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ в субботу.

"Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с "керченским инцидентом" вступит в практическую фазу.", - отметили в МИД РФ.

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Также в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов (статус и порядок работы арбитража, правила процедуры). "Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", - указали в МИД РФ.

Также отмечается, что арбитраж должен определиться с вопросом и определить график подачи процессуальных документов и степень открытости будущего рассмотрения общественности. Как указано, российская сторона настаивает на разделении процесса на два этапа - "юрисдикционный" (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать дело) и "субстантивный" (рассмотрение дела по существу).

Напомним, ранее МИД Украины прокомментировал слушания трибунала о нарушении иммунитета украинских судов.

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Добавим, 21 ноября в Гааге с участием представителей сторон состоялось первое заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей после их захвата Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Представительница Украины на слушаниях Елена Зеркаль после заседания указала, что Украина получила первый процедурный приказ арбитражного трибунала.

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Украина, Россия, Гаага, РФ, МИД России.
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