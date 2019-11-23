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Бывшие бойцы "Торнадо" останутся за решеткой

Бывшие бойцы "Торнадо" останутся за решеткой
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Суд принял решение оставить без изменений приговор бывшим бойцам "Торнадо".

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона "Торнадо". Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона МВД Украины "Торнадо", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября апелляционные жалобы с дополнениями прокурора отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслана Кравченко, обвиняемого Николая Цукура, защитников Дмитрия Иванова и Валерия Горда в интересах Цукура; обвиняемого Анатолия Пламадялы, защитника Владимира Якимова в интересах обвиняемого Пламадяла; обвиняемого Никиты Куста, защитника Валерия Горда в интересах Куста, защитника Горда в интересах обвиняемого Романа Иваша; обвиняемого Руслана Онищенко, защитника Якимова в интересах Онищенко, защитника Николая Кушниренко в интересах Онищенко, защитника Вадима Костенко в интересах Онищенко; обвиняемого Даниила Ляшука, защитника Александра Глухонького в интересах обвиняемого Ляшука; обвиняемого Бориса Гульчука, защитника Вадима Дроговоза в интересах обвиняемого Гульчука, обвиняемого Ильи Холода, защитника Дроговоза в интересах Холода; обвиняемого Максима Глебова, защитника Дроговоза в интересах Глебова; защитника Якимова в интересах обвиняемого Никиты Свиридовского, защитника Якимова в интересах обвиняемого Андрея Демчука, и защитника Романа Сушко в интересах Цукура, Холода и Глебова оставлены без удовлетворения.

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"Приговор Оболонского районного суда города Киева от 7 апреля 2017 года относительно Онищенко Руслана Ильича, Глебова Максима Валерьевича, Гульчука Бориса Павловича, Демчука Андрея Несторовича, Иваша Романа Юрьевича, Куста Никиты Владимировича, Свиридовского Никиты Васильевича, Шевченко Юрия Николаевича, Ляшука Даниила Александровича, Цукура Николая Владимировича, Холода Ильи Ивановича и Пламадялы Анатолия Николаевича оставлен без изменений ", - отмечается в сообщении.

Полный текст постановления будет объявлен участникам судебного производства 2 декабря 2019 года в 11:00.

Как сообщалось, 7 апреля 2017 года суд огласил приговор 12 бывшим бойцам расформированной спецроты "Торнадо".

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Восьмерых экс-бойцов спецроты "Торнадо", обвиняемых в насилии и пытках, приговорили к лишению свободы от 5 до 11 лет. Трех освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Ко всем был применён "закон Савченко".

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Суд, Киевский апелляционный суд, Бойцы торнадо.
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