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День памяти жертв Голодомора: полярники зажгли траурные свечи

День памяти жертв Голодомора: полярники зажгли траурные свечи
17:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Свечи памяти украинцев — жертв голодоморов засветились в Антарктиде.

Украинские полярники почтили память погибших во время голодоморов.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Траурная свеча засветилась в окне комнаты каждого из 12 наших полярников. Команда 24 УАЭ решила помянуть жертв Великого голода 1932-1933 годов вместе со всей Украиной. Сейчас в Киеве 16 часов, в Антарктиде – одиннадцать дня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. В XX веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов — геноцид украинского народа, осуществленный тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора

Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев, — это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств — социально-экономических основ украинской нации. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила больше трех миллионов украинцев.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

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Голодомор, Антарктида, День памяти жертв Голодомора.
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