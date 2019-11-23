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"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора

"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора
16:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский заявил, что Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - преступление геноцида, который совершил тоталитарный сталинской режим против украинского народа.

"Мы - украинцы. И нам всё по силам. Но есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это (Голодомор - ред.) забыть. И не сможем это простить", - сказал он, выступая в субботу на мероприятиях в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов.

"В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже своим злейшим врагам. Трагедии, которые настолько велики, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы. Сегодня мы чтим память жертв Голодомора - преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа", - заявил Зеленский в своей речи в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве.

Президент отметил, что историки до сих пор спорят о точном количестве жертв Голодомора в Украине, и цифры из разных источников – от четырех до восьми миллионов человек – сопоставимы с потерями украинского народа в годы Второй мировой войны.

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В 16.00 в Украине была объявлена минута молчания в память жертв голодоморов.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

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В этот день Государственные флаги Украины приспущены, ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

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В Украине, а также 15 странах, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония, голодомор признан геноцидом. В США более 20-ти Штатов признали Голодомор в Украине геноцидом.

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Голодомор, Владимир Зеленский, День памяти жертв Голодомора.
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