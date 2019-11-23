"Мы должны помнить": Разумков обратился к украинцам

Новости Украины:Разумков обратился к украинцам в День памяти жертв голодоморов.

Чтобы такие преступления против человечества, как Голодомор, никогда не повторялись, необходимо помнить, что человеческая жизнь - это высшая ценность.

Об этом говорится в обращении председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Уважаемые украинцы! Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, погибших от голода в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах", - отметил Разумков.

Он отметил, что самой большой трагедией в истории Украины стал Голодомор 1932-1933 годов, который во многих странах мира в настоящее время признан геноцидом украинского народа.

"Человеческая жизнь - это высшая ценность, и мы должны помнить об этом, чтобы подобные преступления против человечества больше никогда не повторились в цивилизованном мире. Вечная память", - подчеркнул спикер ВР.

Как сообщалось ранее, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным считается Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществлённый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.