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Порошенко почтил память жертв Голодомора в Канаде

Порошенко почтил память жертв Голодомора в Канаде
00:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко рассказал о целях поездки в Канаду.

Петр Порошенко почтил память жертв Голодомора в канадском Галифаксе, где проходит Международный форум безопасности.

Об этом пятый Президент Украины написал в Facebook.

«Почтил память жертв Голодомора возле памятника украинцам, которые приехали в конце 19 века в Канаду. Он находится в городе Галифакс, где проходит Международный форум безопасности. Цель нашей делегации - держать мировую коалицию вокруг Украины для решительного отпора российской агрессии», - отметил Порошенко.

Он напомнил, что Канада одной из первых в мире признала Голодомор геноцидом украинского народа. И один из первых памятников, посвященный Голодомору, установлен в канадском Эдмонтоне. Именно там, по словам Порошенко, в понедельник украинская делегация почтит память жертв Голодомора вместе с диаспорой.

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«Сталинский режим преднамеренно пытался уничтожить поколения украинцев. И сейчас Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина. И у нее такая же цель: уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не выйдет. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, попытки расколоть государство, уничтожить изнутри – Украина объединится и возродится», - подчеркнул политик.

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Голодомор, Канада, Петр Порошенко, Галифакс.
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