У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:Имя Федор в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор.

Имя Фёдор греческого происхождения, современная форма имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), которое образовано из двух смысловых частей "теос, феос" ("бог, божество") и "дорон" ("дар, подарок").

Имя Фёдор (Феодор) считается христианским, так как стало использоваться как личное имя среди первых христиан. Но на самом деле имя Феодор носил, например, древнегреческий математик Феодор Киренский, живший в конце пятого – начале шестого веков до нашей эры. Имя Фёдор носили многие монархи и духовные деятели.

От мужского имени Фёдор образовано женское имя – Феодора (Федора). В европейских странах звучит как Теодора, Тудора, Тадора.

Аналогичный перевод и очень близкие трактовки толкования есть и у других имен, образованных из этих же двух смысловых частей. Это имена Дорофей – Дорофея (Доротея, Дороти), Феодот (Федот, Теодот) – Феодота (Теодота), Феодосий (Федос, Теодосий) – Феодосия (Федосья, Теодосия), Досифей (Доситей) – Досифея.

Смысловое сходство с именем Фёдор можно найти и в древнееврейских именах Нафанаил, Ионафан и, употребляемое в современности имя, Матвей. Также не стоит забывать о славянском имени Богдан, которое является дословным переводом имени Фёдор. У сербов и болгар имя Богдан звучит как Божидар.

Душа Фёдора не по-мужски тонка и чутка. К тому же мужчина одарен развитой интуицией, хорошо чувствует наступающие события. Склад ума Феди скорее синтетический, но достаточно развитый.

Из Фёдора получается хороший друг. Он умеет терпеливо и внимательно слушать, способен давать хорошие советы. Однако, с годами советы начинают даваться без повода, а сам мужчина становится слишком подозрительным. В итоге Фёдор часто доживает свой век в одиночестве.

Фёдор не торопится с началом семейной жизни. Слава героя-любовника – не про него. Ему нужно духовное единение с партнершей. Только при условии взаимной любви Фёдор сможет создать семью.

Фёдора можно назвать настоящим умельцем. Он умеет делать все: от детских игрушек до машины. Большое значение мужчина придет дружбе, которая для него выше всех прочих чувств.

Поздравления

Ты обладаешь всеми качествами положительными,

Всегда уверенный в себе, снисходительный,

Умеешь быть добрым, ласковым, внимательным,

Любящим, верным, обаятельным.

В день ангела прими, Фёдор, поздравления,

Пускай отличным будет настроение,

Пускай фортуна улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

День ангела – праздник света и тепла,

День ангела – праздник счастья и добра,

Ангел – хранитель дарит всем утешенье,

И на целый год благословенье.

Для тебя, Фёдор, сегодня поздравленья,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

А особенно сегодня - в твой День рождения.

Федор, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Пришло на ум далеким предкам,

Что в имени есть суть всегда.

И Федя, если верить грекам,

Не человек, а Божий дар.

Зайдет он под любую кровлю —

Все будут, разевая рты,

Внимать его крутому слову

И целовать его следы.

И просыпаться будет в людях

Любовь без всякого стыда.

Они друг друга все полюбят

И не разлюбят никогда.

И забушует море секса,

А Федор схватится за сердце —

Ведь толковал между людьми

Он о божественной любви.

Но, именинник, будь спокоен —

Ты зваться Федором достоин,

Любовный раздувать пожар —

На это нужен Божий дар.

Любимый Федя, в именины

Тебе желаю счастья я.

Будь для невзгод неуязвимым,

Пусть светлой будет жизнь твоя.

Пусть ангел твой не забывает

Хранить тебя от разных бед.

Успех к Олимпу поднимает,

И счастья согревает свет

Федя, ты забот не бойся,

Отдохни и успокойся,

Именины отмечай,

За столом всех собирай.

Я хочу тебе сказать –

Буду счастья я желать.

Пусть всегда тебе везет,

Счастье пусть приветы шлет

Федор, твой сегодня праздник,

Главный он в твоей судьбе.

Пусть подарков много разных

Преподносит жизнь тебе.

В именины я желаю

Много радостных побед,

Пусть же все, что загадаешь,

Исполняется в момент!

Федор – означает "Божий дар",

И сейчас, в День ангела, Федюша,

Мне уже сказать тебе пора:

Ты и вправду "дар", ты самый лучший!

Ты надежен и не терпишь спешки,

Золотые руки у тебя.

Пожелать хочу тебе, конечно,

Счастья и любви сегодня я!