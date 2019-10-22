Именины (День Ангела) Якова: значение имени и поздравления

Согласно Библии Яков был близнецом Исавы и родился вслед за ним, держась за пятку своего старшего брата. Иаков почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе.
В западных языках используют две формы имени Иаков (Jacobus и Jacomus), которые дали родственные имена. В Англии – Джеймс и Джейкоб, в Италии – Джакомо и Джакоббе. Якуб, Яго, Жакоб, Жако, Хакобо, Жак, Хайме, Акоп – это всё аналоги имени Яков. А от соответствующих мужских имен появились и женские варианты имени – Жаклин, Жакеза, Жакоб, Якоба, Якобина.
У православных особо почитаются апостолы Иаков Зеведеев (Иаков Старший) и Иаков Праведный. Для имени Яков (Иаков) будут указаны православные именины, католические именины можно посмотреть у имени Джеймс.
Зимние представители отличаются особо взрывным и неуравновешенным характером. Осенний Яков склонен заниматься предпринимательством или коммерцией, так как проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место.
Летние мужчины отличаются веселым нравом, отзывчивостью, добротой и энергичностью. Не смотря на их спокойствие и уравновешенность их тоже можно вывести из себя. Весенний Яков также весел, обладает хорошим чувством юмора, приятен в общении и амбициозен.
В выборе профессии Яков всегда доверяет только своему решению и не любит выслушивать чужие советы. Он может быстро сориентироваться в любой ситуации и сделать верный выбор. Всегда старается выбрать профессию, где требуется быстро реагировать в сложных ситуациях, например, может стать политиком, летчиком или спортсменом. Главное для него в работе – это отсутствие однообразия. Он очень подвижен и легко ко всему приспосабливается, в своих оценках в основном всегда объективен и обладает хорошей интуицией. Таким мужчинам судьбой начертано совершать нечто важное и значительное.
По служебной лестнице он продвигается неравномерно, его ждут взлеты и падения. Для достижения своей цели Яков готов почти на все, иногда он умело использует для этого других людей. При этом это довольно принципиальный человек, он ценит дружбу и товарищество на работе, не терпит предательства и некрасивых поступков. Яков всегда предан делу, но требует того же от других.
В общении Яков может проявлять излишнюю категоричность, которая может временами доходить до крайностей. Он имеет склонность осуждать людей, если их поведение не совпадает с его представлениями о справедливости. Ему следует помнить, что его мнение не всегда может быть истиной. Якову необходимо развивать в себе сдержанность, доброту и умение прощать людям их слабости.
Тебя, Яков, поздравляю
И желаю светлых дней,
Не закроют солнца тучи
Никогда в судьбе твоей.
Силой духа и упорством
Ты их сможешь разогнать,
Даже можешь ты заставить
Солнце ярче засиять.
За мечтой своей упорно
По пятам иди вперед,
И пусть вера и надежда
Тебя к счастью приведет.
Пусть одаряет жизнь успехом,
И будешь счастьем окрылен,
Друзей и близких добрым смехом,
Наш Яков, будешь вдохновлен!
И, зарядившись оптимизмом,
Достигнешь сказочных высот.
Тебе, наш милый Яков, в жизни
Тогда немало повезет!
Яков — удивительная личность,
Есть талант, есть сила и душа,
Семьянин, товарищ он отличный,
Да и внешность очень хороша!
Пожелаем Якову терпенья,
Светлых дней и мудрости простой,
Остается пусть он бесшабашным,
Грусть, тоску пусть гонит он долой.
Дорогой наш Яша, Яков,
Будь счастливым ты всегда,
Пусть тебя печаль и беды
Не коснутся никогда,
Поздравляем тебя, Яша,
Мы сейчас от всей души,
Становись ты лишь сильнее,
А стареть ты не спеши!
Будет больше пусть счастливых
По судьбе зигзагов,
Радостных событий в жизни
Я желаю, Яков.
Никогда не бойся новшеств,
Мир огромный познавай,
Будь рисковым, дерзким, бодрым,
Силы духа не теряй.
Яков, в этот светлый час
Поздравляю я сердечно вас!
Будьте радостны, здоровы,
Пусть успех приходит снова.
Лучше пусть вообще не покидает
И дела любые он сопровождает.
Пусть мечта исполнится сейчас
И достаток вырастит в сто раз.
Яков, ты красивый, умный, славный,
И очень чуткий, добрый человек,
Тебе желаю чаще улыбаться,
И боли не познать тебе вовек.
Пусть светит солнце тебе ярче,
Святые пусть покой хранят,
Не отвернется пусть удача,
Друзья пускай обиды все простят.
Судьба дает нам много знаков,
И их понять способен Яков.
И интуиция прекрасна,
И с полу слов ему все ясно.
Хотим, чтоб в жизни не нуждался,
Заветный задум твой сбывался.
И будь счастливым, полным сил,
Чтоб ненаглядную любил.
Не знаю под действием каких знаков,
Или на то повлияла судьба,
Но отыскался мне друг такой, Яков,
И ближе мы стали, чем лёд и вода.
Тебе я желаю, мой милый дружочек,
Не вешать нос в жизни и не унывать,
Пусть яркие дни жизнь обводит в кружочек
И пусть от кружков календарь не узнать!