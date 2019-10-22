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Именины (День Ангела) Якова: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Якова: значение имени и поздравления
07:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Яков (Иаков) – это библейское имя, в буквальном переводе с иврита означает "следующий по пятам".

Согласно Библии Яков был близнецом Исавы и родился вслед за ним, держась за пятку своего старшего брата. Иаков почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе.

В западных языках используют две формы имени Иаков (Jacobus и Jacomus), которые дали родственные имена. В Англии – Джеймс и Джейкоб, в Италии – Джакомо и Джакоббе. Якуб, Яго, Жакоб, Жако, Хакобо, Жак, Хайме, Акоп – это всё аналоги имени Яков. А от соответствующих мужских имен появились и женские варианты имени – Жаклин, Жакеза, Жакоб, Якоба, Якобина.

У православных особо почитаются апостолы Иаков Зеведеев (Иаков Старший) и Иаков Праведный. Для имени Яков (Иаков) будут указаны православные именины, католические именины можно посмотреть у имени Джеймс.

Зимние представители отличаются особо взрывным и неуравновешенным характером. Осенний Яков склонен заниматься предпринимательством или коммерцией, так как проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место.

Летние мужчины отличаются веселым нравом, отзывчивостью, добротой и энергичностью. Не смотря на их спокойствие и уравновешенность их тоже можно вывести из себя. Весенний Яков также весел, обладает хорошим чувством юмора, приятен в общении и амбициозен.

В выборе профессии Яков всегда доверяет только своему решению и не любит выслушивать чужие советы. Он может быстро сориентироваться в любой ситуации и сделать верный выбор. Всегда старается выбрать профессию, где требуется быстро реагировать в сложных ситуациях, например, может стать политиком, летчиком или спортсменом. Главное для него в работе – это отсутствие однообразия. Он очень подвижен и легко ко всему приспосабливается, в своих оценках в основном всегда объективен и обладает хорошей интуицией. Таким мужчинам судьбой начертано совершать нечто важное и значительное.

По служебной лестнице он продвигается неравномерно, его ждут взлеты и падения. Для достижения своей цели Яков готов почти на все, иногда он умело использует для этого других людей. При этом это довольно принципиальный человек, он ценит дружбу и товарищество на работе, не терпит предательства и некрасивых поступков. Яков всегда предан делу, но требует того же от других.

В общении Яков может проявлять излишнюю категоричность, которая может временами доходить до крайностей. Он имеет склонность осуждать людей, если их поведение не совпадает с его представлениями о справедливости. Ему следует помнить, что его мнение не всегда может быть истиной. Якову необходимо развивать в себе сдержанность, доброту и умение прощать людям их слабости.

 

Тебя, Яков, поздравляю

И желаю светлых дней,

Не закроют солнца тучи

Никогда в судьбе твоей.

 

Силой духа и упорством

Ты их сможешь разогнать,

Даже можешь ты заставить

Солнце ярче засиять.

 

За мечтой своей упорно

По пятам иди вперед,

И пусть вера и надежда

Тебя к счастью приведет.

Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления

Пусть одаряет жизнь успехом,

И будешь счастьем окрылен,

Друзей и близких добрым смехом,

Наш Яков, будешь вдохновлен!

 

И, зарядившись оптимизмом,

Достигнешь сказочных высот.

Тебе, наш милый Яков, в жизни

Тогда немало повезет!

Яков — удивительная личность,

Есть талант, есть сила и душа,

Семьянин, товарищ он отличный,

Да и внешность очень хороша!

 

Пожелаем Якову терпенья,

Светлых дней и мудрости простой,

Остается пусть он бесшабашным,

Грусть, тоску пусть гонит он долой.

Дорогой наш Яша, Яков,

Будь счастливым ты всегда,

Пусть тебя печаль и беды

Не коснутся никогда,

Поздравляем тебя, Яша,

Мы сейчас от всей души,

Становись ты лишь сильнее,

А стареть ты не спеши!

Будет больше пусть счастливых

По судьбе зигзагов,

Радостных событий в жизни

Я желаю, Яков.

 

Никогда не бойся новшеств,

Мир огромный познавай,

Будь рисковым, дерзким, бодрым,

Силы духа не теряй.

Яков, в этот светлый час

Поздравляю я сердечно вас!

Будьте радостны, здоровы,

Пусть успех приходит снова.

 

Лучше пусть вообще не покидает

И дела любые он сопровождает.

Пусть мечта исполнится сейчас

И достаток вырастит в сто раз.

Яков, ты красивый, умный, славный,

И очень чуткий, добрый человек,

Тебе желаю чаще улыбаться,

И боли не познать тебе вовек.

 

Пусть светит солнце тебе ярче,

Святые пусть покой хранят,

Не отвернется пусть удача,

Друзья пускай обиды все простят.

Судьба дает нам много знаков,

И их понять способен Яков.

И интуиция прекрасна,

И с полу слов ему все ясно.

 

Хотим, чтоб в жизни не нуждался,

Заветный задум твой сбывался.

И будь счастливым, полным сил,

Чтоб ненаглядную любил.

Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и СМС поздравление

Не знаю под действием каких знаков,

Или на то повлияла судьба,

Но отыскался мне друг такой, Яков,

И ближе мы стали, чем лёд и вода.

 

Тебе я желаю, мой милый дружочек,

Не вешать нос в жизни и не унывать,

Пусть яркие дни жизнь обводит в кружочек

И пусть от кружков календарь не узнать!

 

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