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Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября

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Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
07:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики предупреждают о морозах до -14 в восточных областях.

Сегодня, 24 ноября, в Украине сохранится холодная погода без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории страны ожидается сухая погода, небольшие осадки и слабый гололед ожидаются только в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье.

Карта осадков 24 ноября

Ветер 5-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 24 ноября

Прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +10…+12, мокрый снег

  • Львов – +3…+5, мокрый снег

  • Ивано-Франковск – +3…+5, мокрый снег

  • Тернополь – +2…+4, переменная облачность

  • Черновцы – +3…+5, мокрый снег

  • Хмельницкий – +2…+4, переменная облачность

  • Луцк – +1…+3, переменная облачность

  • Ровно – +1…+3, переменная облачность

  • Житомир – 0…+2, переменная облачность

  • Винница – 0…+2, переменная облачность

  • Одесса – +2…+4, переменная облачность

  • Николаев – 0…+2, переменная облачность

  • Херсон – +2…+4, переменная облачность

  • Симферополь – +4…+6, переменная облачность

  • Кропивницкий – 0…+2, переменная облачность

  • Черкассы – 0…+2, переменная облачность

  • Чернигов – -1…+1, переменная облачность

  • Сумы – -1…+1, переменная облачность

  • Полтава – -1…+1, переменная облачность

  • Днепр – 0…+2, переменная облачность

  • Запорожье – 0…+2, переменная облачность

  • Донецк – 0…+2, переменная облачность

  • Луганск – 0…+2, переменная облачность

  • Харьков – -1…+1, переменная облачность

  • Киев – -1…+1, переменная облачность

Погода 24 ноября

Температура воздуха опустится ночью до 6-11 градусов ниже нуля, в восточных областях – до 14 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе и юге – от 0 до 5 градусов тепла. В Закарпатской области воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 7-9 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.

Погода 25 ноября

В понедельник 25 ноября установится восточный и юго-восточный ветер, до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных и южных областях ночью около нуля, днем до 6 градусов тепла. В Закарпатье и Крыму до 11 градусов тепла.

В Киеве в понедельник также без осадков, температура ночью 6-8 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.

Синоптик рассказала, когда потеплеет

Народный прогноз погоды 

Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до Введенья (4 декабря).

Если день теплый, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна.

На дворе Студит, да в избе тепло, коли хозяйка хороша.

Федоры Студиты к Филипповкам, посту Рождественскому, студеную дорогу торят.

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