Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября

Сегодня, 24 ноября, в Украине сохранится холодная погода без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей территории страны ожидается сухая погода, небольшие осадки и слабый гололед ожидаются только в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье.
Карта осадков 24 ноября
Ветер 5-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 24 ноября
Прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +10…+12, мокрый снег
Львов – +3…+5, мокрый снег
Ивано-Франковск – +3…+5, мокрый снег
Тернополь – +2…+4, переменная облачность
Черновцы – +3…+5, мокрый снег
Хмельницкий – +2…+4, переменная облачность
Луцк – +1…+3, переменная облачность
Ровно – +1…+3, переменная облачность
Житомир – 0…+2, переменная облачность
Винница – 0…+2, переменная облачность
Одесса – +2…+4, переменная облачность
Николаев – 0…+2, переменная облачность
Херсон – +2…+4, переменная облачность
Симферополь – +4…+6, переменная облачность
Кропивницкий – 0…+2, переменная облачность
Черкассы – 0…+2, переменная облачность
Чернигов – -1…+1, переменная облачность
Сумы – -1…+1, переменная облачность
Полтава – -1…+1, переменная облачность
Днепр – 0…+2, переменная облачность
Запорожье – 0…+2, переменная облачность
Донецк – 0…+2, переменная облачность
Луганск – 0…+2, переменная облачность
Харьков – -1…+1, переменная облачность
Киев – -1…+1, переменная облачность
Погода 24 ноября
Температура воздуха опустится ночью до 6-11 градусов ниже нуля, в восточных областях – до 14 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе и юге – от 0 до 5 градусов тепла. В Закарпатской области воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.
В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 7-9 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.
Погода 25 ноября
В понедельник 25 ноября установится восточный и юго-восточный ветер, до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных и южных областях ночью около нуля, днем до 6 градусов тепла. В Закарпатье и Крыму до 11 градусов тепла.
В Киеве в понедельник также без осадков, температура ночью 6-8 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.
Народный прогноз погоды
Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до Введенья (4 декабря).
Если день теплый, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна.
На дворе Студит, да в избе тепло, коли хозяйка хороша.
Федоры Студиты к Филипповкам, посту Рождественскому, студеную дорогу торят.