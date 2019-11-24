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Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября

Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября

Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября
10:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:25 ноября 2019 года чествуют патриарха Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках.

В этот день Православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого, который родился в одном из древнейших городов Кипра – Аматусе. Его отцом был Епифаний – губернатор острова Кипр.

Иоанн рано потерял жену и детей. После чего стал вести аскетический образ жизни. По воле народа его избрали на патриарший престол, хотя он не был ни клириком, ни монахом. Став патриархом он раздал нищим всё своё имущество. Приют у Иоанна находили страждущие и бедствующие. Его доброта не имела границ. Он выкупал пленных, боролся с ересью.

Когда персы напали на Египет и угрожали Александрии, жители города разбежались. Иоанн отправился в Константинополь с просьбой переслать войска для защиты города. Однако в пути ему стало нехорошо, и он умер.

Традиции и обычаи дня

На Киевской Руси в этот день заканчивалась свадебная неделя. После этого крестьяне начинали играть свадьбы уже в конце зимы. Поэтому все девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих замужних подруг.

На Ивана Снежного погода обычно стоит холодная и ветреная. В северных областях на земле лежит снег. Дни светлые и яркие, но короткие. Темнеть начинает всё раньше и раньше.

Крестьяне на санях ездили на рынок продавать товар. Снег, выпавший 25 ноября, обычно лежал до самой весны. К этой дате прилетали птицы – снегири, сойки, свиристели и клесты. Они осваивались на новом месте до весны.

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Считается, что хуже всех зиму переносят маленькие дети, которые в этот период часто болеют. Поэтому родители на Иоанна Милостивого молили Бога за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастливой доли.

Человек, рождённый 25 ноября, будет защищать обездоленных и слабых. В качестве талисмана ему стоит выбрать турмалин или бирюзу.

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