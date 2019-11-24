Дела Майдана: адвокат семей Небесной сотни голодает четвертые сутки

Новости Украины:Правозащитница протестует из-за непринятия ВР поправок к закону о ГБР.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, голодает уже четвертые сутки. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

За это время правозащитница, которая представляет в суде семьи погибших на Майдане, потеряла четыре килограмма.

"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования Дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она на своей странице в Facebook.

Голодовку Евгении Закревской также поддержали еще двое активистов - Михаил Шекета и Николай Колорович.

Протест Евгении поддерживают другие активисты и общественные деятели. Они пишут посты в соцсетях и выходят на акции протеста.

Евгения Закраевская объявила голодовку после того, как депутаты ВР не рассмотрели поправку к закону о ГБР. Данная поправка позволяла следователям ГБР перевестись в ГПУ без конкурса либо же по упрощенной процедуре.