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Дела Майдана: адвокат семей Небесной сотни голодает четвертые сутки

Дела Майдана: адвокат семей Небесной сотни голодает четвертые сутки
11:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Правозащитница протестует из-за непринятия ВР поправок к закону о ГБР.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, голодает уже четвертые сутки. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

За это время правозащитница, которая представляет в суде семьи погибших на Майдане, потеряла четыре килограмма. 

"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования Дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она на своей странице в Facebook.

Голодовку Евгении Закревской также поддержали еще двое активистов - Михаил Шекета и Николай Колорович. 

ГПУ: По делам Майдана обвинительный приговор вынесен 46 людям

Протест Евгении поддерживают другие активисты и общественные деятели. Они пишут посты в соцсетях и выходят на акции протеста.

Евгения Закраевская объявила голодовку после того, как депутаты ВР не рассмотрели поправку к закону о ГБР. Данная поправка позволяла следователям ГБР перевестись в ГПУ без конкурса либо же по упрощенной процедуре. 

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Акция протеста, ГПУ, ГБР, Небесная сотня, Евгения Закревская.
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