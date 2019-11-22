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ГПУ: По делам Майдана обвинительный приговор вынесен 46 людям

ГПУ: По делам Майдана обвинительный приговор вынесен 46 людям
08:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По данным ГПУ, по делам Майдана 46 человек проходят как обвиняемые, 445 – как подозреваемые.

В делах Майдана обвинительный приговор вынесен 46 людям, а подозрение сообщено 445 лицам.

Из этих 455 подозреваемых 48 – высшие должностные лица, 220 – правоохранители, в том числе 27 следователей, 20 – прокуроры и 23 – судьи. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель генпрокурора Украины – главный военный прокурор Виктор Чумак.

В суд направлено 195 обвинительных актов по 298 людям. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. 46 из них вынесен обвинительный приговор.

Чумак отметил, что у него есть поименный список привлеченных к ответственности по делам Майдана, однако он не может разглашать конкретные имена. Ведь человек считается невиновным, пока его вину не доказал суд.

Чумак о делах Майдана: ГПУ сообщила о подозрении 300 лицам

Кто расследует дела Майдана

С самого начала расследованиями дел Майдана занималось Управление спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка. В октябре 2019 года Горбатюка уволил с должности новый генпрокурор Руслан Рябошапка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено. В то же время в ГПУ заявили, что расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана является для ведомства приоритетными.

21 октября 2019 года в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Майдана. Предполагалось, что эти преступления будет в дальнейшем расследовать ГБР, за работой которого будет следить новый департамент в ГПУ.

В ноябре ГБР заявило, что расследование преступлений в отношении Майдана временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на ГБР и недостаток следователей. Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану, то расследование приостановилось с 20 ноября на неопределенное время.

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ГПУ, Приговор, Майдан, ГБР, Дела Майдана.
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