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7 января отменяется? В ПЦУ допустили перенос даты празднования Рождества

7 января отменяется? В ПЦУ допустили перенос даты празднования Рождества
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Епифаний говорит, что если украинцы захотят, то праздновать Рождество будут 25 декабря.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что если общество того захочет, Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы можем это делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви", - отметил он.

По словам митрополита, сейчас трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднование этого великого праздника из привычного нам 7 января.

"Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - добавил Епифаний.

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В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем. Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 года приняла закон об объявлении выходным 25 декабря. В Украине выходным есть и 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю (празднуется Православная церковь Украина, Русская и ее подразделения, в частности в Украине УПЦ (МП), а также Грузинская, Сербская, Польская и Иерусалимская православные церкви; кроме того, в Украине 7 января празднует Рождество и Украинская греко-католическая церковь).

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Раньше Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю, который отмечают не только римо-католики, но и протестанты и представители ряда поместных православных церквей 25 декабря, в Украине было рабочим днем.

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Рождество, Епифаний, ПЦУ.
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