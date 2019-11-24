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Федоров: Наслаждаться цифровыми правами можно будет уже в декабре

Федоров: Наслаждаться цифровыми правами можно будет уже в декабре
22:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Федоров говорит, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться до Нового года.

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Радио Свобода.

"Две-три недели до Нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал Федоров.

По его словам, нормативно уже все готово для введения изменений.

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"Приложение уже тестируется. То есть, я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть, все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть, это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров.

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Водители, Водительские права, Михаил Федоров, Минцифры, Электронные права.
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