Бородянский рассказал о запуске телеканала для оккупированных территорий

Телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, будет работать на базе канала UATV, его бюджет превысит 400 миллионов гривень.
Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «НВ». «У нас есть на UATV примерно 440 миллионов гривень. По нашему мнению, на сегодня этого достаточно. Дальше будем смотреть», — сказал он.
По словам министра, в бюджете уже заложены эти деньги. Бородянский добавил, что его министерство ведет переговоры, чтобы на этом канале появился контент украинских телевизионных групп.
Напомним, в конце октября Бородянский заявил, что новый государственный русскоязычный канал заработает через три месяца. Министр добавил, что его сигнал будут передавать 80% жителей оккупированных территорий.