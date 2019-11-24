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Бородянский рассказал о запуске телеканала для оккупированных территорий

Бородянский рассказал о запуске телеканала для оккупированных территорий
23:41 Вс, 24 Ноябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Владимир Бородянский: Новый телеканал для оккупированных территорий будет работать на базе канала UATV.

Телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, будет работать на базе канала UATV, его бюджет превысит 400 миллионов гривень.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «НВ». «У нас есть на UATV примерно 440 миллионов гривень. По нашему мнению, на сегодня этого достаточно. Дальше будем смотреть», — сказал он.

По словам министра, в бюджете уже заложены эти деньги. Бородянский добавил, что его министерство ведет переговоры, чтобы на этом канале появился контент украинских телевизионных групп.

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Напомним, в конце октября Бородянский заявил, что новый государственный русскоязычный канал заработает через три месяца. Министр добавил, что его сигнал будут передавать 80% жителей оккупированных территорий.

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Телеканал, UATV, Владимир Бородянский.
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