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Вслед за Латвией: в Эстонии хотят отключить телеканалы российского олигарха

Вслед за Латвией: в Эстонии хотят отключить телеканалы российского олигарха
17:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Телеканалы российского олигарха Юрия Ковальчука уже отключили в Латвии и Литве.

В Эстонии анализируют вопрос о возможном запрете на трансляцию телеканалов, связанных с включенным в санкционный список ЕС российским олигархом Юрием Ковальчуком.

Об этом сообщил советник по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Мы находимся в ситуации анализа и очень быстрых шагов не планируем. Но никакие варианты не исключены, - сказал Соокруус. - В аудиовизуальной сфере государства могут вводить несколько разные правила, поэтому у них немного разное правовое пространство и, соответственно, возможности для реагирования".

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По его словам, у регуляторов Латвии и Литвы есть право принимать решение по поводу трансляции каналов, а в Эстонии у Департамента защиты прав потребителей и технического надзора такого права нет. "У нас функция немного другая. Мы можем сделать предписание о прекращении трансляции канала на некоторое время, но мы не ведем регулярного мониторинга", - пояснил Соокруус.

В Министерстве культуры отметили, что санкции возможны, но принимаются скорее как исключение как дополнение к более распространенным финансовым санкциям, запреты на въезд и эмбарго на поставки оружия.

"Эстония не предусмотрела в своем законодательстве такой вариант международных санкций. Однако вышесказанное не означает, что не следует обсудить внесение поправок, если компетентные ведомства сочтут это необходимым", - сказал советник по аудиовизуальным средствам минкульта Мати Каалеп.

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Проанализировать ситуацию намерены и в МИД. "Проконсультируемся с латвийскими коллегами и Европейской комиссией относительно точных причин и оснований для введения санкций и проанализируем принятое решение", - сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эстонии Инга Боуден.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил на этой неделе запретить ретрансляцию в стране девяти российских телевизионных каналов. Ведомство сослалось при этом на связь телеканалов с Юрием Ковальчуком, включенным в список санкций ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Эстония, Санкции, Юрий Ковальчук, Российский олигарх, Запрет телеканала.
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