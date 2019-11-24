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Грузовик с 39 трупами: еще одному подозреваемому выдвинули обвинение

Грузовик с 39 трупами: еще одному подозреваемому выдвинули обвинение
15:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:23-летнему ирландцу предъявили обвинение в организации торговли людьми.

Британская прокуратура предъявила обвинения 23-летнему жителю Северной Ирландии в рамках дела о гибели 39 граждан Вьетнама, чьи тела были найдены в контейнеровозе в прошлом месяце.

Об этом сообщает AP.

Полиция Эссекса заявила в воскресенье, что Кристоферу Кеннеди было предъявлено обвинение в заговоре с целью организации торговли людьми и сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства Британии.

Он должен явиться в суд в понедельник. Тела были найдены 23 октября в английском городе Грейс.

Грузовик с 39 трупами: среди жертв 10 подростков

Британская полиция уже предъявила обвинение 25-летнему Морису Робинсону, водителю грузовика из Северной Ирландии, в 39 случаях неумышленного убийства и сговоре с целью торговли людьми.

Еще один подозреваемый сейчас находится в Ирландии.

Как сообщалось ранее, в Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

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Вьетнам, Полиция, Британия, Грузовик.
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