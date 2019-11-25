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25 ноября - приметы и обряды в день Ивана
25 ноября - приметы и обряды в день Ивана

25 ноября - приметы и обряды в день Ивана

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25 ноября - приметы и обряды в день Ивана
08:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Церковный праздник 25 ноября поминает подвиги патриарха Иоанна Милостивого.

Бедна светом поздняя осень, но "ноябрьские ночи до снега темны", а он частенько на Ивана Милостливого выпадал, за что святого в народе еще Иваном Снежным называли. Но если случался 25 ноября дождь, значит, оттепели до самого Введения "землю чернили".

Старики в день Иоанна Милостивого с печей не слезали, ребятишкам строго-настрого запрещалось выходить из дома, "чтобы грязь по дорогам не месить", а девушки, сбившись стайкой, вспоминали подробности "подружкиных свадеб". Свои-то им до самого Рождества приходилось откладывать, потому что Иваном Милостливым завершался осенний свадебный цикл. Какое уж тут веселье, когда Филипповское заговенье - начало рождественского поста через пару дней ожидалось.

Но пока Филипповки по остывшей земле плутали, деревенские хозяйки спешили своих домочадцев чем-нибудь вкусненьким да сладеньким побаловать. А вспомнив о том, что "Красно лето цветами, а осень - пирогами", именно их выпечкой и были озабочены, стараясь перещеголять друг друга оригинальными рецептами.

Говорили, что тяжелее всего переносят зимнюю стужу маленькие дети, а потому, принято было молиться за сыновей и дочерей, чтобы Бог к ним был милостивым. Обычно родители 25 ноября вымаливали здоровье детям, одновременно прося Бога о счастье для них. 

В церкви 25 ноября почитали патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI-VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью. Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество. В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

Что можно делать в этот день

Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.

Займитесь шопингом с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.

Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит покупать обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.
  • Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
  • Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

Народные приметы на 25 ноября

Дождь идет – до 4 декабря будут оттепели

Нужно прочесть молитву Иоанну, чтобы дети были в безопасности и не болели

Дождь пошел – холодов не будет до Введения

Еще не похолодало – весна ранней будет

Если человек родился 25 ноября, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей. В качестве талисмана ему стоит носить бирюзу или турмалин

Изморось утром наблюдается – вечером будут заморозки Облака против ветра плывут – ожидай снегопада в ближайшее время

Низкие облака 25 ноября – будут морозы

Какая погода на Иоанна – таким и начало декабря будет

Дождь идет – примета, что до февраля будут стоять сырые и влажные погоды

Знаменательные события в истории: 25 ноября 2019 года

Ярко горит огонь в печи – на улице в ближайшие дни будет сухая и морозная погода В печи зола образуется – жди тепла

Снег выпал – пролежит до самой весны, а сама весна будет поздней

Если в этот день сделать доброе дело, то оно обязательно зачтется умершим родственникам и облегчит их участь на том свете

Если до этого дня девушка не обзаведется парнем, то до Масленицы будет одна

Покупки, совершенные в этот день, будут удачными и прослужат долго.

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