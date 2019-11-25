"Очень ценю": неожиданное высказывание Бородянского о СМИ

Новости Украины:Глава Минкульта уважает и ценит СМИ, которые критически относятся к правительству.

Средства массовой информации, которые критически относятся к власти, - это очень важный элемент построения современного общества.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Украинской правде.

"Я всегда был и останусь сторонником критического отношения к власти. Это нормально, это правильно... я искренне ценю средства массовой информации, которые критически относятся к власти", - отметил Бородянский.

При этом он заявил, что стоит еще и учитывать СМИ, которые преследуют в своих разгромных материалах определенные личные, экономически или политические интересы.

Также министр настаивает на том, чтобы украинцы старались защищаться от дезинформации и провести грань между критикой, свободой слова и защитой информационного поля от лжи.