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"Очень ценю": неожиданное высказывание Бородянского о СМИ

"Очень ценю": неожиданное высказывание Бородянского о СМИ
11:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Глава Минкульта уважает и ценит СМИ, которые критически относятся к правительству.

Средства массовой информации, которые критически относятся к власти, -  это очень важный элемент построения современного общества.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Украинской правде.

"Я всегда был и останусь сторонником критического отношения к власти. Это нормально, это правильно... я искренне ценю средства массовой информации, которые критически относятся к власти", - отметил Бородянский.

При этом он заявил, что стоит еще и учитывать СМИ, которые преследуют в своих разгромных материалах определенные личные, экономически или политические интересы.

В Минкульте объяснили требования Зеленского к стандартам новостей

Также министр настаивает на том, чтобы украинцы старались защищаться от дезинформации и провести грань между критикой, свободой слова и защитой информационного поля от лжи.

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Минкульт, Владимир Бородянский.
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