В Минкульте объяснили требования Зеленского к стандартам новостей

Новости Украины:Глава Минкульта Владимир Бородянский, заявил, что важно создавать прецеденты и фиксировать информационную войну против Украины.

У президента Владимира Зеленского прокомментировали требования к написанию новостей, а также введение в Украине должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации, о чем заявил глава Минкульта Владимир Бородянский, передает в понедельник, 25 ноября, УП.

По словам министра, главной функцией омбудсмена будет отстаивание интересов государства и обращение в суд в случае распространения фейков, как это было, к примеру, в случае с "распятым мальчиком".

"Чисто юридически нет пострадавших и поэтому невозможно обратиться в суд. Когда появляется омбудсмен, появляется представитель государства по этим вопросам, и он может обратиться в суд. То есть появляется организация, которая начинает отстаивать национальные интересы Украины", - сказал Бородянский.

По его словам, важно создавать прецеденты и фиксировать информационную войну против Украины.

"Мы думаем, как сделать так, чтобы в независимости от того, откуда пришла эта дезинформация, чтобы ее автор нес ответственность в соответствии с международным законодательством в том числе. Я не знаю, пока, как это сделать, у меня нет ответа", - добавил Бородянский.

Также, по словам министра, он пока что не знает, в какой суд будет обращаться омбудсмен по вопросам информации.

"Возможно, для этого необходимо будет менять европейское законодательство... Просто я сейчас на такой тонкий лед становлюсь, потому что я юридически не подкован сейчас в этих вопросах, но понимаю, что за дезинформацию против любой страны, особенно в период войны, должна быть надответственность", - отметил Бородянский.