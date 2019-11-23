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Бородянский об оккупированных территориях: Мы хотим, чтобы люди там знали правду

Бородянский об оккупированных территориях: Мы хотим, чтобы люди там знали правду
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Бородянский обозначил сроки запуска украинского вещания на оккупированных территориях.

Информационное вещание на оккупированной части украинской территории будет запущено через три месяца на базе телеканала UA/TV.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью изданию "Новое время".

"Через три месяца запустим. У нас финансирование есть. Это будет на базе канала UA/TV. Плюс мы ведем переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп", - рассказал он.

"Медийный" законопроект будет передан в Раду уже в следующем месяце

По словам Бородянского, в бюджете UA/TV примерно 440 млн грн (эта сумма также предусматривает финансирование информационного агентства Укринформ).

"Мы хотим, чтобы люди на той территории знали правду. Мы хотим, чтобы люди на той территории не руководствовались манипулятивным мнением Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой или кого-то еще. Чтобы они понимали, что есть другая точка зрения, правдивая точка зрения. Мы хотим вовлечь их в диалог и в рамках этого диалога искать общее решение", - сказал министр.

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Ранее Бородянский сообщал, что вещание на оккупированных территориях будет вестись на украинском и русском языках.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в конце июля 2019 года заявлял, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для того, чтобы бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России.

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СМИ, ОРДЛО, Владимир Бородянский, Украинское вещание.
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