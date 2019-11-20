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"Медийный" законопроект будет передан в Раду уже в следующем месяце

"Медийный" законопроект будет передан в Раду уже в следующем месяце
19:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Законопроект о медиа будет внесен в парламент в декабре.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что проект закона о медиа планируется внести в парламент в декабре.

Об этом он сообщил во время обсуждения данного законопроекта с представителями СМИ и участниками рабочей группы.

Ткаченко презентовал концепцию законопроекта. Он отметил, что этот законопроект должен заменить несколько действующих "медийных" законов. Однако, по его словам, в законопроекте некоторые моменты еще дорабатываются.

"Закон будет внесен в парламент в декабре", - сообщил он и призвал медиасообщества до вечера 22 ноября присылать свои предложения по усовершенствованию законопроекта на электронный адрес комитета.

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"Что касается регистрации онлайн (медиа - Ред.) и платформ общего доступа (социальные сети, а также поставщики коммуникационных услуг для нужд телерадиовещания - Ред.) - мы поставили знак вопроса, но мы в законе должны ответить на них...", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам председателя комитета, пока остались нерешенными вопросы, какой процент украинского языка необходимо установить на цифровых платформах, вещающих из зарубежных серверов. "Язык (украинский - Ред.) мы будем считать обязательным элементом, вопрос только о проценте", - пояснил он.

Ткаченко напомнил, что будущим законом планируется обязать медиа платить налоги в государственный бюджет, однако есть определенные сложности в применении этой нормы, над выполнением которой работает рабочая группа.

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Он отметил, что параллельно с разработкой законопроекта по урегулированию деятельности медиа налоговый комитет парламента разрабатывает изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения провайдеров общего доступа, которые получают прибыль на территории Украины.

В свою очередь, первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, который также принимал участие в обсуждении, отметил, что в Минкульте обсуждают с рабочей группой введение должности медийного омбудсмена (омбудсмена по вопросам информации), который, привлекая общественные организации, будет проводить мониторинг СМИ на предмет дезинформации, реагировать на обращения по дезинформации и обращаться в суд с целью защиты интересов общества.

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Максимчук отметил, что за однократное распространение дезинформации и отсутствие выходных данных о медиа будет предусмотрена административная ответственность, а за умышленное, систематическое распространение дезинформации, распространение ее по заказу и вмешательство в деятельность журналиста или СМИ - уголовная.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность регулировки освещения в медиа чувствительных вопросов, например, освещения на телевидении суицида или сексуального насилия над детьми.

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Верховная Рада, СМИ, Медиа, Александр Ткаченко, Анатолий Максимчук.
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