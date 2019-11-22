Арахамия о пранкере "Джокере": Он наш союзник

Новости Украины:Арахамия признался, что общается с пранкером "Джокер" ежедневно.

Председатель фракции "Слуг народа" ежедневно общается с пранкеры "Джокером". Об этом Давид Арахамия рассказал в ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Мы с ним (с пранкером "Джокером"- ред.) Общаемся каждый день ... он наш союзник", - сказал Арахамия.

Он рассказал, что ежедневно общается в мессенджере с пранкером, который называет себя "Джокером". По словам Арахамия, он его идентифицировал по аватарке.

Председатель фракции "Слуга народа" заверил, что таким образом видит в "Джокер" союзника по очистке партии "от плохих людей".

Напомним, ранее Арахамия высказался по поводу скандала вокруг Иванисова.