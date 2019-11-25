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Борьба с насилием в отношении женщин: ОБСЕ призывает Украину удвоить усилия

Борьба с насилием в отношении женщин: ОБСЕ призывает Украину удвоить усилия
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ОБСЕ призывают удвоить усилия в Украине по борьбе с насилием в отношении женщин.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывают удвоить усилия в Украине по борьбе с насилием в отношении женщин.

Об этом говорится в заявлении председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика и координатора проектов ОБСЕ в Украине посла Генрика Вилладсена по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, размещенном на сайте ОБСЕ.

"Гендерное неравенство и насилие в отношении женщин и девушек остаются главными проблемами современности. Это касается всех нас, и все мы должны удвоить наши усилия для урегулирования этих проблем в рамках соблюдения обязательств ОБСЕ", - говорится в заявлении.

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Также его авторы подчеркивают: "Мир, построенный и поддерживаемый всеми, как мужчинами, так и женщинами, является основополагающей целью деятельности ОБСЕ. И мы в миссии ОБСЕ продолжаем её воплощать".

"Принятие комплексных мер по реагированию на домашнее насилие начинается с понимания масштабов проблемы и предполагает усиление законодательной базы и правоохранительной деятельности. Координатор проектов ОБСЕ готов поддержать Украину в закреплении достигнутых в последнее время положительных результатов в направлении реализации политики абсолютной нетерпимости к гендерно обусловленному насилию", - добавил Вилладсен.

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Все по теме:

Женщины, ОБСЕ, Гендерное неравенство, бытовое насилие, Яшар Халит Чевик, Семейное насилие.
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