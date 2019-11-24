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Тысячи людей в Бельгии вышли на протесты против семейного насилия

Тысячи людей в Бельгии вышли на протесты против семейного насилия
21:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Брюсселе тысячи людей протестовали против насилия над женщинами.

Около 10 тысяч человек вышли в бельгийской столице на марш в знак протеста против насилия над женщинами в семьях.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протестующие почтили память женщин, которые погибли от рук партнеров. Они собрались у Дворца справедливости, где разместили женская обувь красного цвета как символ жертв убийств.

Митингующие держали плакаты с надписями "Хватит!" и "Больше ни одной жизни!". Они также включили сигнализацию и кричали в знак протеста против замалчивания проблемы насилия против женщин. Также были названы имена 22 женщин, убитых мужчинами в Бельгии в этом году.

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"Бельгия - это очень сложная страна со многими уровнями власти: федеральным, региональным и коммунальным, и все эти уровни власти мало что делают для борьбы с насилием над женщинами", - заявила одна из организаторов акции Селин Кудрон.

Согласно данным бельгийской организации по борьбе с насилием над женщинами Mirabal, в 2017 году в стране было зафиксировано 98 случаев убийств женщин, по сравнению с численностью населения это намного более высокий уровень, чем в других европейских странах.

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Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем борьбы с насилием против женщин, который отмечается 25 ноября.

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Брюссель, Женщины, Бельгия, Протесты, Домашнее насилие.
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