Сколько женщин страдают от насилия в Украине: данные ООН

Новости Украины:Заместитель министра здравоохранения призывает защищать женщин от насилия.

От физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 миллиона женщин.

Об этом на брифинге со ссылкой на данные опроса Программы развития ООН (ПР ООН) заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.

"По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что лишь 10% из них обращаются за помощью", - сказала она.

По ее словам, в январе 2018 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который стал толчком для разработки других нормативно-правовых актов по противодействию домашнему насилию.

Она напомнила о ранее принятых изменениях в Уголовный кодекс, которые криминализовали совершение домашнего насилия и установили уголовную ответственность за подобные действия, в частности, до двух лет лишения свободы.

Также были внесены изменения в Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", которым было закреплено понятие "насилие по признаку пола" и его определение, а также создана основа для формирования механизмов предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию, уточнила Симоненко.

Она проинформировала, что в Минздраве также был разработан порядок проведения и документирования медобследования пострадавших от домашнего насилия или лиц, которые, вероятно, пострадали от него, и оказания им медпомощи.

В частности, этим порядком были определены не только клинические симптомы, но и типы поведения, которые могут указывать на то, что человек подвергается домашнем насилию, а именно — агрессивность, приступы ярости, склонность к разрушению, уничтожению, замедление речи, неспособность к обучению, отсутствие знаний, известных детям соответствующего возраста, например, когда дети не умеют читать, писать, считать, тревожность и тому подобное.

"Теперь о предотвращении и противодействии домашнему насилию будут обучать студентов-медиков и врачей. Такие темы ректоры медицинских высших учебных заведений и учреждений последипломного медицинского образования должны ввести в учебные планы и образовательные программы непрерывного профессионального развития специалистов и врачей", - отметила Симоненко.

Она добавила, что Минздрав рассматривает возможность и целесообразность создания деперсонализированной электронной формы отчетности относительно обращений за медпомощью пострадавших лиц и межведомственного взаимодействия в медицинской информплатформе e-health, что будет способствовать сохранению конфиденциальности информации о пострадавших и оперативности информирования Нацполиции и службы по делам детей о случаях домашнего насилия.