Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Флешмоб набирает оборотов: адвоката семей Небесной сотни поддержало общество
Флешмоб набирает оборотов: адвоката семей Небесной сотни поддержало общество
Оржель: Зима будет теплой, но также надо обеспечить стабильные цены в платежках
Оржель: Надо обеспечить стабильные цены в платежках
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Toshiba разработала метод диагностики 13 видов рака по одной капле крови
Toshiba разработала метод диагностики 13 видов рака по одной капле крови

Сколько женщин страдают от насилия в Украине: данные ООН

Сколько женщин страдают от насилия в Украине: данные ООН
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Заместитель министра здравоохранения призывает защищать женщин от насилия.

От физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 миллиона женщин.

Об этом на брифинге со ссылкой на данные опроса Программы развития ООН (ПР ООН) заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.

"По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что лишь 10% из них обращаются за помощью", - сказала она.

По ее словам, в январе 2018 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который стал толчком для разработки других нормативно-правовых актов по противодействию домашнему насилию.

Она напомнила о ранее принятых изменениях в Уголовный кодекс, которые криминализовали совершение домашнего насилия и установили уголовную ответственность за подобные действия, в частности, до двух лет лишения свободы.

Также были внесены изменения в Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", которым было закреплено понятие "насилие по признаку пола" и его определение, а также создана основа для формирования механизмов предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию, уточнила Симоненко.

Борьба с насилием в отношении женщин: ОБСЕ призывает Украину удвоить усилия

Она проинформировала, что в Минздраве также был разработан порядок проведения и документирования медобследования пострадавших от домашнего насилия или лиц, которые, вероятно, пострадали от него, и оказания им медпомощи.

В частности, этим порядком были определены не только клинические симптомы, но и типы поведения, которые могут указывать на то, что человек подвергается домашнем насилию, а именно — агрессивность, приступы ярости, склонность к разрушению, уничтожению, замедление речи, неспособность к обучению, отсутствие знаний, известных детям соответствующего возраста, например, когда дети не умеют читать, писать, считать, тревожность и тому подобное.

"Теперь о предотвращении и противодействии домашнему насилию будут обучать студентов-медиков и врачей. Такие темы ректоры медицинских высших учебных заведений и учреждений последипломного медицинского образования должны ввести в учебные планы и образовательные программы непрерывного профессионального развития специалистов и врачей", - отметила Симоненко.

Она добавила, что Минздрав рассматривает возможность и целесообразность создания деперсонализированной электронной формы отчетности относительно обращений за медпомощью пострадавших лиц и межведомственного взаимодействия в медицинской информплатформе e-health, что будет способствовать сохранению конфиденциальности информации о пострадавших и оперативности информирования Нацполиции и службы по делам детей о случаях домашнего насилия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Женщины, Гендерное неравенство, бытовое насилие, Яшар Халит Чевик, Елена Симоненко, Семейное насилие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
05 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу
Украина ответила на ультиматум России по газу
Протесты под НБУ: митингующие пошли на штурм
Протесты под НБУ: митингующие пошли на штурм
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Режиссер фильма &quot;Цена правды&quot; Агнешка Холланд получила орден княгини Ольги
Режиссер фильма "Цена правды" Агнешка Холланд получила орден княгини Ольги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь