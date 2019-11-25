ВАКС определился с датой заседания по делу Садового

Новости Украины:Заседание по делу мера Львова Садового назначено на 27 ноября.

Высший антикоррупционный суд назначил на 27 ноября заседание по делу мера Львова Андрея Садового.

Об этом сообщил сам Садовой на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Только что сообщили, что заседание по моему делу состоится в среду, 27 ноября, в 12:15. Адрес: Высший антикоррупционный суд, город Киев, ул.Крещатик, 42а", - написал мер Львова.

Вместе с тем, лидер партии "Самопомич", вице-председатель Верховной Рады VIII созыва Оксана Сыроид заявила, что считает дело в отношении Садового необоснованным и готова взять его на поруки.

"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не из того города начали коррупцию искать. Подготовила письменное обязательство о заключении Андрея Садового на личное поручительство", - написала Сыроид в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, 21 ноября представители САП вручили Андрею Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.

"Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23, 49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Руському сельсовету Яворовского района как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "Сразу после вручения подозрений, прокурорама САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом.

15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.