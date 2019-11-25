ВАКС определился с датой заседания по делу Садового

Высший антикоррупционный суд назначил на 27 ноября заседание по делу мера Львова Андрея Садового.
Об этом сообщил сам Садовой на своей странице в соцсети Фейсбук.
"Только что сообщили, что заседание по моему делу состоится в среду, 27 ноября, в 12:15. Адрес: Высший антикоррупционный суд, город Киев, ул.Крещатик, 42а", - написал мер Львова.
Вместе с тем, лидер партии "Самопомич", вице-председатель Верховной Рады VIII созыва Оксана Сыроид заявила, что считает дело в отношении Садового необоснованным и готова взять его на поруки.
"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не из того города начали коррупцию искать. Подготовила письменное обязательство о заключении Андрея Садового на личное поручительство", - написала Сыроид в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
Как сообщалось, 21 ноября представители САП вручили Андрею Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.
"Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23, 49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Руському сельсовету Яворовского района как земля сельскохозяйственного назначения.
По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "Сразу после вручения подозрений, прокурорама САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом.
15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.