Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
Глава НСЗУ уходит с должности
Глава НСЗУ уходит с должности
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Toshiba разработала метод диагностики 13 видов рака по одной капле крови
Toshiba разработала метод диагностики 13 видов рака по одной капле крови

ВАКС определился с датой заседания по делу Садового

ВАКС определился с датой заседания по делу Садового
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Заседание по делу мера Львова Садового назначено на 27 ноября.

Высший антикоррупционный суд назначил на 27 ноября заседание по делу мера Львова Андрея Садового.

Об этом сообщил сам Садовой на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Только что сообщили, что заседание по моему делу состоится в среду, 27 ноября, в 12:15. Адрес: Высший антикоррупционный суд, город Киев, ул.Крещатик, 42а", - написал мер Львова.

Вместе с тем, лидер партии "Самопомич", вице-председатель Верховной Рады VIII созыва Оксана Сыроид заявила, что считает дело в отношении Садового необоснованным и готова взять его на поруки.

"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не из того города начали коррупцию искать. Подготовила письменное обязательство о заключении Андрея Садового на личное поручительство", - написала Сыроид в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Моя декларация публичная": Садовый не знает, где возьмет 50 млн для оплаты залога

Как сообщалось, 21 ноября представители САП вручили Андрею Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.

"Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23, 49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Руському сельсовету Яворовского района как земля сельскохозяйственного назначения.

НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "Сразу после вручения подозрений, прокурорама САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом.

15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Андрей Садовый, Оксана Сыроид, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
05 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о &quot;Нормандском формате&quot;: Мы получили дату
Зеленский о Нормандском формате: Мы получили дату
ВАКС определился с датой заседания по делу Садового
ВАКС определился с датой заседания по делу Садового
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Ким Кардашян поддержала Меган Маркл в нелегкий период: кто еще стал на сторону герцогини
Ким Кардашян поддержала Меган Маркл в нелегкий период: кто еще стал на сторону герцогини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь