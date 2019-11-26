Гончарук рассказал, сколько аптек присоединились к программе "Доступные лекарства"

Новости Украины:Правительственная программа "Доступные лекарства" действует в Украине с апреля 2017 года.

В Украине программа "Доступные лекарства" уже действует в более 7,7 тыс. аптек и аптечных пунктов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

"Кстати, в Украине уже есть более 7,7 тыс. аптек и аптечных пунктов, где работает программа «Доступные лекарства». С каждым годом эта цифра увеличивается - в этом году количество таких аптек увеличилось в 1,6 раза", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что количество лекарств, которые пациенты могут получить бесплатно, тоже увеличивается ежегодно. Сейчас по программе "Доступные лекарства" есть более 250 лекарственных средств.

Гончарук также отметил, что в следующем году правительство увеличивает финансирование программы более чем в два раза - в 2020 году на программу выделили 2,1 млрд грн. "И плюс еще 1,2 млрд грн правительство выделяет на лечение инсулинозависимого и несахарного диабета. Поэтому пациенты, которые живут с инсулинозависимым диабетом, смогут получить нужный им инсулин в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой по электронному рецепту врача", - добавил Гончарук.

Более 1,6 млн человек уже воспользовались программой «Доступные лекарства». В Украине запустили новый онлайн-сервис поиска аптек, которые работают по правительственной программе "Доступные лекарства". Воспользоваться инструментом можно по этой ссылке.