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Скалецкая заверила, что идеологических изменений в работе Нацслужбы здоровья не будет

Скалецкая заверила, что идеологических изменений в работе Нацслужбы здоровья не будет
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В понедельник, 25 ноября, председатель Национальной службы здравоохранения Олег Петренко объявил о своей отставке.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поблагодарила голове НСЗУ Олегу Петренко за создание и налаживание работы службы и считает, что идеологических изменений в работе НСЗУ не произойдет.Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова.

"Много было сделано, поэтому я очень благодарна за то что он (Олег Петренко - ред.) сделал, и нам нужно двигаться собственным направлением принятия своевременных решений, необходимо Программу медицинских гарантий утвердить, разработать много документов, чтобы запустить работу с больницами, для того, чтобы больницы могли подписать контракты своевременно, чтобы граждане могли получать медицинскую помощь", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что каких-то идеологических изменений относительно Программы медицинских гарантий не произойдет.

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"Нам необходимо обеспечить за 72 млрд грн на следующий год доступ в заведениях охраны здоровья к получению помощи. Я надеюсь, что и команда (НСЗУ - ред.), которая остается, те работники, которые готовили программу медицинских гарантий, будут продолжать работу. На этой неделе у нас стоит задача в правительстве утвердить программу медицинских гарантий, что мы и сделаем. Я убеждена, что НСЗУ сделает все необходимое и мы запустим через 4 месяца программу медицинских гарантий", - сказала Скалецкая. Она также сообщила, что в НСЗУ будет назначен исполняющий обязанности председателя, на эту должность будет объявлен конкурс.

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нацслужба, Олег Петренко, Нацслужба здоровья, Зоряна Скалецкая.
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