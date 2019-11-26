Федоров скоро представит приложение с доступом к цифровым водительским правам

Новости Украины:Михаил Федоров рассчитывает, что через пару лет это приложение станет одним из самых функциональных в мире.

Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшее время собирается представить приложение "Действие" с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорту на авто. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook.

"Государство должно превратиться в удобный сервис. Такой как Uber, Booking etc. Мы заканчиваем работу над мобильным приложением "Действие". Первые продукты внутри - электронные водительские и техпаспорта, а следующие услуги уже в работе и не заставят себя ждать. Много вызовов, барьеров, которые мы преодолеваем со стремительной скоростью", - сказал Федоров.

Он рассчитывает, что уже через пару лет это приложение станет одним из самых функциональных в мире. Сейчас приложение работает в тестовом режиме.

В октябре Кабинет министров инициировал эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений и техпаспортов, которые станут первыми услугами "Государства в смартфоне". Тогда же в правительстве анонсировали, что одним из первых элементов «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме.

Также отмечалось, что в рамках проекта «Действие» заработает мобильное приложение с этими услугами. Следовательно, абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. Потом планируется сделать доступным сервис, при котором и не владельцы автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении.