26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста

Православная церковь 26 ноября чтит память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, рожденного около 347 года в Антиохии в семье чиновника. Отец умер рано, и воспитанием мальчика занималась мать. Молодая женщина не стала больше выходить замуж, и все свои силы направила на развитие и обучение сына. Иоанн с ранних лет изучал Священное Писание, учился у лучших риторов и философов.
После смерти матери юноша принял иночество. Ему предложили занять епископскую кафедру, однако он уклонился от предложения. Немного позже мужчина написал "Шесть слов о священстве".
Иоанн на протяжении четырех лет жил в пустыни. Живя в уединенной пещере, два года соблюдал полное безмолвие. Чтобы поправить здоровье, Иоанн вернулся в Антиохию, где епископ Мелетий рукоположил его в сан диакона. Следующие годы Златоуст посвятил написанию новых богословских творений. На него возложили обязанности проповедовать Божие Слово. За блестящий ораторский талант его прозвали "Златоустом".
Из-за конфликта с императорским двором, Иоанна несколько раз изгоняли. Однако и в изгнании он старался укрепить своих последователей. Скончался святой 14 сентября 407 года.
Иоанну Златоусту молились о суде над обманщиками и мздоимцами.
Традиции
Святому покровителю этого дня Иоанну Златоусту молились о суде над мздоимцами и обманщиками. Считалось, что в этот день всякая зябь останавливается в росте, и в народе говорили: "На Златоуста все поле пусто". Земля погружается в сон до весны. В этот день готовили и ели первые пельмени из муки нового урожая.
Приметы 26 ноября
Земля на покой — пахарю зимние заботы.
Ясный Млечный Путь — к морозу.
Шумит дубравушка — к непогодушке.
Снежный буран днем предвещает мороз ночью.
Много нагара на лучине — жди стужу.
Необычно яркое мерцание звезд предвещает снег и сильный ветер.
Идет несильный мелкий снег — будет сильный холод; если крупные хлопья падают — мороз будет умеренным.
Когда снежные хлопья становятся крупными — будет оттепель.