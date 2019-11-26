26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста

Новости Украины:Сегодня, 26 ноября, в церкви традиционно почитается память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Православная церковь 26 ноября чтит память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, рожденного около 347 года в Антиохии в семье чиновника. Отец умер рано, и воспитанием мальчика занималась мать. Молодая женщина не стала больше выходить замуж, и все свои силы направила на развитие и обучение сына. Иоанн с ранних лет изучал Священное Писание, учился у лучших риторов и философов.

После смерти матери юноша принял иночество. Ему предложили занять епископскую кафедру, однако он уклонился от предложения. Немного позже мужчина написал "Шесть слов о священстве".

Иоанн на протяжении четырех лет жил в пустыни. Живя в уединенной пещере, два года соблюдал полное безмолвие. Чтобы поправить здоровье, Иоанн вернулся в Антиохию, где епископ Мелетий рукоположил его в сан диакона. Следующие годы Златоуст посвятил написанию новых богословских творений. На него возложили обязанности проповедовать Божие Слово. За блестящий ораторский талант его прозвали "Златоустом".

Из-за конфликта с императорским двором, Иоанна несколько раз изгоняли. Однако и в изгнании он старался укрепить своих последователей. Скончался святой 14 сентября 407 года.

Иоанну Златоусту молились о суде над обманщиками и мздоимцами.

Традиции

Святому покровителю этого дня Иоанну Златоусту молились о суде над мздоимцами и обманщиками. Считалось, что в этот день всякая зябь останавливается в росте, и в народе говорили: "На Златоуста все поле пусто". Земля погружается в сон до весны. В этот день готовили и ели первые пельмени из муки нового урожая.

Приметы 26 ноября

Земля на покой — пахарю зимние заботы.

Ясный Млечный Путь — к морозу.

Шумит дубравушка — к непогодушке.

Снежный буран днем предвещает мороз ночью.

Много нагара на лучине — жди стужу.

Необычно яркое мерцание звезд предвещает снег и сильный ветер.

Идет несильный мелкий снег — будет сильный холод; если крупные хлопья падают — мороз будет умеренным.

Когда снежные хлопья становятся крупными — будет оттепель.