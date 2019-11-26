У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Новости Украины:Иван – из числа самых распространенных мужских имен у многих народов.

Это имя имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения. У разных народов это имя произносится по-разному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.

Мальчики с таким распространенным именем могут иметь самый разный характер. Они могут быть тихими и неприметными, могут быть непоседами и буянами. В Иванах возможно сочетание самых разнообразных качеств: силы и слабости, добра и жестокости, нежности и гнева. Имеют чрезвычайно широкий круг интересов и увлечений, за многое берутся и многое им удается сделать.

Иваны встречаются среди людей самых разных профессий, они могут быть лесорубами, поэтами, летчиками, врачами, грузчиками. Открыты навстречу всему миру. Всегда в курсе дел своих родственников и близких знакомых. За столом стремятся собрать многочисленную компанию и повеселиться от души. Иваны, как правило, щедры, но встречаются и скупые. Среди увлечений непременно футбол, рыбалка. Политические события тоже не остаются в стороне.

Женщине, решившей связать свою судьбу с Иваном, надо помнить, что её будет ждать бесшабашная жизнь. Дом всегда будет открыт, череда гостей никогда не будет прерываться.

Иван доверчив и отзывчив. Он гибок, но может быть и упрямым, если дело коснется его кровных интересов. Дорожит браком, но может увлечься одной из подружек жены. Не ревнив. Но на ухаживания за своей женой может отреагировать непредсказуемым образом. В домашнем хозяйстве работу делит на мужскую и женскую и свою часть дел выполняет без напоминаний. Дети очень любят отцов, носящих имя Иван.

Поздравления

Много девушек попало

В твой опаснейший капкан.

И умен, и предприимчив,

Славный парень наш Иван.

Я желаю быть здоровым,

С чувством юмора дружить.

Никогда не падать духом,

С позитивом в сердце жить.

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

Поздравляем с праздником!

Ты, Иван, прими

Наши пожелания

Радости, любви.

Пусть работа спорится,

Достигай вершин.

Все, что тебе хочется,

Чтоб ты совершил.

Дома пусть все ладится,

Будет в нем покой,

Счастье не кончается,

В доме будь главой.

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, весёлого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

***

Иван, дружище, с днем рождения!

Прими на счастье поздравок!

Тебе успеха мы желаем!

Чтоб было все по жизни ОК!

Хватай за хвост свою удачу,

И никогда не отпускай!

Желаем на Карибах дачу!

Любви! Живи и процветай!

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

Дорогой Иван, сердечно поздравляю и хочу пожелать тебе всегда оставаться Иваном — удалым молодцом! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

Повод есть у нас собраться

И в симпатии признаться.

Мы Ивана уважаем,

И все дружно поздравляем!

Ты общительный, активный,

В общем очень позитивный.

Ты ответственный в работе,

У начальства ты в почёте.

Всем знакомым помогаешь,

Никогда не унываешь.

Знаем мы, что в жизни личной

Ты и семьянин отличный.

Иван, желаю я тебе

Больших высот в твоей судьбе.

Здоровья, счастья и удачи,

Чтоб смог решить ты все задачи.

А главное, большой любви!

И птицу счастья ты лови,

Она исполнит все желанья,

Закончатся твои страданья.

Не знаю, что тебе еще сказать,

Давайте праздник отмечать.

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

Сегодня, уважаемый Иван,

Принимай пожеланий и подарков караван:

Мешок со смехом, в делах — успехов,

Все проблемы и невзгоды переехать,

Красавицу-жену, верную, как в старину,

Много лет медовых, деток здоровых,

Настроенья отличного, праздника необычного,

Зарплаты нескромной и счастья огромного!

Я очень давно тебя знаю, видел твои победы и маленькие неудачи. Именно поэтому могу сказать, что у тебя очень сильный и мудрый ангел-хранитель, твой советчик и помощник. Он оберегает и заботится о тебе с самого детства, подставляет свое крыло, чтобы падения были мягкими и безболезненными. А сегодня небесный друг празднует свое день рождения. Так пусть же он еще долго верой и правдой служит тебе, а ты оберегай его и не огорчай. С именинами, Иван!

Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет – быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иван!

Дорогой наш, милый Ваня,

Ты удачлив и умен.

Без тебя работа встанет,

Ты проворен и силен.

Ты всё можешь и умеешь,

Спорятся дела твои.

Береги семью и деток —

Пусть купаются в любви.

Мы тебе желаем счастья,

Не терять своих друзей

И в карьере продвиженья,

Новых и больших идей!

Для радости есть основанье,

Ведь отмечаем праздник твой,

Желаю тебе счастья, Ваня,

И в жизни управлять судьбой.

Какое, право, наслажденье,

Тебя сегодня поздравлять,

Иван, пускай всё невезенье,

Ты будешь вмиг одолевать.

Любовь пусть греет душу, Ваня,

А грусть бесследно улетит,

Здоровья крепкого желаю,

Нигде ничто пусть не болит.