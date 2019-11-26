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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
11:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:27 ноября 2019 года православная церковь почитает память святого Филиппа из Вифсаиды.

По церковному календарю, сегодня чтят память Филиппа – святого апостола, обратившего в веру Христа жителей Эфиопии. В народе этот день прозвали Филиппов, а также Куделица – от слова "кудели" – пучки для прядения из конопли и льна.

Главным занятием у женщин 27 ноября было прядение изо льна, которое они сопровождали песнями и рассказами разных историй.

Поскольку Филиппов день – это последний перед Рождественским постом, его старались провести за пышными столами.

На Куделицу готовили блюда из мяса, а также варили яйца; на стол выставлялось сливочное масло, молоко и курятина в жареном виде, блины, вареники и пельмени.

В народе это называлось Заговеньем, которое происходило перед каждым многодневным постом, четыре раза в год.

К Филиппову дню старались забить половину скота для предстоящих зимних праздников. Закрома тоже должны были быть заполнены картошкой, пшеницей, зерном и разными овощами и фруктами.

Традиционно, 27 ноября задабривали Домового – оставляли еду после ужина в центре стола. По приметам считалось, что если маленькому хозяину понравятся лакомства, то он поможет пережить зимние холода.

Бытовало в народе поверье, что с Куделицы начинаются "волчьи свадьбы": хищники становятся опасными, часто воруют птицу и скот, близко подходя к домам. Поэтому с сегодняшнего дня мужики устраивали дежурства: брали ружья и с собаками периодически обходили деревню.

26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста

Приметы на 27 ноября

Ясный день 27 ноября сулит неурожайный год.

Снега много навалило – следует ждать длительные дожди.

Каркающие 27 ноября вороны предсказывают оттепель.

Деревья в инее на Филиппов день стоят – примета к урожайному году.

Чирикающие в Куделицу воробьи предрекают смену погоды.

Небо затянуто 27 ноября – примета к ненастному маю.

Богатый урожай пшеницы обещает сегодняшний дождь.

Водоемы во льду – примета к изобилию рыбы.

Кот в доме, где живет девка на выданье, 27 ноября умывается, – примета к скорому замужеству.

Рожденные в этот день обладают вспыльчивым характером. Они хорошие ораторы, привыкли занимать лидирующую позицию. Из них получаются отличные преподаватели и руководители.

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