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Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период

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Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
14:01 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Этот пост еще называют Филипповским, или – "филиппками", поскольку заговенье (последний день, когда можно наесться всем, чего душа пожелает) приходится на 27 ноября, день памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост считается одним из самых продолжительных и строгих. Верующие в течение 40 дней будут соблюдать предписания церкви, чтобы не навлечь на себя гнев Высших Сил.

Верующим будет полезно узнать о том, что можно и что нельзя делать во время поста, чтобы исключить неприятности. Также эксперты предлагают ознакомиться с подробным календарем питания, благодаря которому удастся исключить запрещенные продукты, но при этом питаться разнообразно, полезно и вкусно.

Что можно делать в Рождественский пост

Рождественский пост — это возможность очистить душу от грехов, поэтому важно ежедневно молиться. Благодаря искреннему раскаянию и просьбам о помощи каждый сможет встать на путь истинный и избежать ошибок в дальнейшем.

Во время поста духовному росту способствуют добрые деяния. Верующим важно откликаться на просьбы о помощи и не отказывать в поддержке нуждающимся.

Пост — это не диета, поэтому верующие должны соблюдать воздержание во всем, а не только в еде.

Во время Рождественского поста можно крестить детей. Верующим следует помнить о том, что во время праздничного застолья пища должна быть постной.

В пост не накладывается запрет на бытовые дела, работу, творчество и увлечения, однако обязательно нужно уделять должное время молитвам, духовным занятиям и благим деяниям.

Соблюдать пост по всей строгости могут только те люди, у которых нет проблем со здоровьем. Перед вступлением в Рождественский пост стоит посетить лечащего врача и посоветоваться со своим духовником. Они помогут составить меню с учетом индивидуальных потребностей.

Что нельзя делать во время поста

Пост — это воздержание, а значит, многие продукты питания будут под запретом. Верующим стоит отказаться от употребления мяса, молока и молочных продуктов, яиц. В некоторые дни будут послабления, когда в меню можно включить рыбу и морепродукты, а также пригубить немного церковного вина.

Рождественский пост 2019–2020: что можно и запрещено есть, календарь питания по дням

Под запретом в пост увеселительные мероприятия, длительный просмотр развлекательных программ. Запрет накладывается на любые вредные привычки.

Запрещено во время Рождественского поста сквернословие, разжигание конфликтов и потакание эмоциям. Нельзя распространять слухи, клеветать, поддаваться хандре и унынию.

С 28 ноября по 6 января церковь не проводит венчания. Супружеским парам в этот период следует воздержаться от близости.

Справиться со всеми запретами Рождественского поста будет проще, если воспринимать воздержание как путь к духовному росту и возрождению. Искренние молитвы, поддержка близких и духовного наставника помогут легче перенести сложности этого периода.

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