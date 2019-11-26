Денисова об "омбудсмене" оккупированного Крыма: Я лично ее знаю

Новости Украины:Денисова, говоря об "омбудсмене" оккупированного Крыма, напомнила, что согласно Конституции, есть один уполномоченный на всю Украину.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отмечает, что в Крыму не может быть омбудсмена, поскольку, согласно Конституции Украины, есть один уполномоченный на всю страну.

Об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопрос о том, как она оценивает кандидатуру на должность "омбудсмена" оккупированного Россией Крыма Ларисы Опанасюк, которая до того была "заместителем" так называемого "премьер-министра Крыма" Сергея Аксенова и награждена российской медалью "За возвращение Крыма".

"Я лично ее знаю, безусловно, потому что я крымчанка. И когда-то знала, как она работала в правительстве. В том числе, в котором и я работала. Это было правительство - Совет министров Автономной Республики Крым, когда я работала министром экономики, министром финансов. Это было, когда наш Крым был свободен, а не оккупирован сейчас Российской Федерацией", - сказала Денисова.

Как отметила Денисова, отношения с Опанасюк она будет налаживать, в частности через партнеров, международные организации.

"Потому что я считаю Крым украинским и не считаю, что там какие-то еще должны быть "уполномоченные". Потому что у нас, согласно Конституции, статьи 101, есть один уполномоченный на всю независимую, суверенную, свободную Украину", - подчеркнула Денисова.

Как известно, Опанасюк - мать близнецов Анны и Марии, которые как музыкальный дуэт претендовали на участие от Украины в Евровидении-2019.