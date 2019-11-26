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Представитель Украины при ЕС предлагает отправить трех омбудсменов в Крым и на Донбасс

Представитель Украины при ЕС предлагает отправить трех омбудсменов в Крым и на Донбасс
18:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ru.slovoidilo.ua

Новости Украины:Постпред Украины при ЕС предлагает собрать трех омбудсменов по правам человека из СЕ, ЕС и ООН и оценить ситуацию в Крыму и на Донбассе.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий предлагает для оценки ситуации в Крыму и Донбассе собрать трех омбудсменов по защите прав человека из Совета Европы, Европейской комиссии и Организации объединенных наций.

Такое предложение он озвучил во вторник в Страсбурге в Европейском парламенте в ходе встречи группы депутатов с украинским режиссером и общественным деятелем Олегом Сенцовым.

"В нашей миссии (миссии Украины при ЕС) есть предложение провести встречу трех омбудсменов по правам человека – из Европейской комиссии, из ООН и Совета Европы – пусть они обсудят вместе с нами и посмотрят, какие инструменты можно использовать даже не побывав в Крыму, на Донбассе. Они имеют право подготовить доклад. Они должны знать, сколько людей уже находится в тюрьме и так далее", - сообщил Точицкий.

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При этом он обратил внимание, что последним комиссаром по защите прав человека Совета Европы, который посещал Крым, был Нилс Мужниекс, который занимал эту должность с 2012 по 2018 годы. Сейчас эту должность занимает Дуня Миятович.

"Комиссар по правам человека не нуждается ни в каком разрешении от государства-члена, чтобы поехать и посмотреть на ситуацию. Единственным комиссаром, который это сделал в 2014 году, был Мужниекс. Сейчас у нас новый комиссар, которая может, не спрашивая разрешения, просто задекларировать намерение посетить Крым через территорию Украины и Донбасс, и выполнить возложенный на нее мандат", - пояснил Точицкий.

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Все по теме:

ПАСЕ, ЕС, ООН, Донбасс, Оккупированный Крым, Николай Точицкий, Екрокомиссия.
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