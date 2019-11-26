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Украина и Израиль углубляют сотрудничество: Данилов обозначил ключевые сферы

Украина и Израиль углубляют сотрудничество: Данилов обозначил ключевые сферы
21:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины:Украина и Израиль расширяют сотрудничество в сферах кибербезопасности, связи и медицины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на Ближнем Востоке и в мире, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его углубления", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, среди ключевых сфер сотрудничества Данилов назвал кибербезопасность, средства и связи современную медицину.

В свою очередь, Лион уверил, что Израиль и в дальнейшем будет поддерживать Украину, и выразил уверенность в успешности практического сотрудничества между двумя государствами.

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Израиль, СНБО, Джоэл Лион, Алексей Данилов.
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