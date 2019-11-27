27 ноября - приметы и обряды в день Филиппа

Новости Украины:Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье.

Традиции 27 ноября

Этот день знаменовал собой начало Рождественского поста. С филипповок начинались "бабьи засидки" за чесалкой и прялками. Пряли лен, шерсть, стучали ткацкие станы, мерно крутились и постукивали прялки. Собирались женщины небольшой дружной артелью - работали, пели, беседовали, готовились к великому празднику - Рождеству Христову.

В этот день было принято выносить на двор еду домовому, чтобы водился скот. На его попечении была вся скотина деревенской усадьбы, поэтому роль этого духа в отношении нее была главной. В поверьях ему чаще всего сопутствует лошадь.

Основные занятия, за которыми можно увидеть домашнего духа, - кормление, поение лошадей. Обычно невидимый, домовой делается зримым, если взглянуть на него сквозь хомут. Главное, что он не только любит скотину себе "в масть", но и предстает как имеющий определенную масть конь - гнедой, вороной и т. д. В некоторых областях даже считали, что он отдает предпочтение животным "под цвет волос хозяина". Чтобы оберечь от проделок домового нелюбимую им скотину, на шею животного вешали ладан, завернутый в тряпку, или окуривали его ладаном. Чтобы домовой полюбил приобретенное животное, когда его вводили во двор, заставляли перешагивать через гасник, то есть веревочку, которой стягивали кальсоны.

Филиппово заговенье - начало Рождественского поста, конец свадебным неделям. В некоторых областях на Филиппа существовал довольно странный обряд изгнания тараканов. Все находившиеся в избе должны были, взявшись за руки и зажав рот, тянуть из избы на веревочке привязанного за ногу таракана. Тянули они насекомое через весь двор на улицу. Между тем одна из женщин, стоявшая с растрепанными волосами под окном дома, стучала в него и говорила: "Чем вы заговляетесь?" - "Говядиной". - "А таракан зачем?" - "Таракана - тараканам". После этого "изгнания" насекомые не должны возвращаться в избу до будущей весны.

На заговенье гадали. Во время ужина девушки оставляли кусок говядины тайком, чтобы никто не видел. Потом - перед сном - клали его себе под подушки и три раза говорили: "Суженый-ряженый! Приди ко мне во сне заговеться". Ночью девушке должен был присниться жених.

Приметы на 27 ноября

Иней на Филиппа - к урожаю овса, дождь - пшеницы.

На Филиппа ворона каркнет - к оттепели.

Если в течение филипповок часты пасмурные дни и иней на деревьях, то жди хорошего урожая хлебов; светлые филипповки без инея предвещают плохой урожай.

Коли в этот день облачно или снежно - к ненастью в конце мая.

Если лес инеем оброс - славный вымахнет овес.