Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: история и традиции

Новости Украины:Торжество связано с новозаветными событиями из жизни Богородицы, которые и легли в основу его современных традиций и правил.

Введение во храм — один из самых важных православных праздников, посвященных Деве Марии.

Это двунадесятый праздник, то есть один из самых важных для православного человека и для церкви. Чтобы понять его традиции, необходимо узнать библейскую историю, которая стала его основой.

История и смысл праздника

Согласно Писанию, Иоаким и Анна, родители Девы Марии, долго жили без детей, но всегда о них мечтали. Они молили Бога о ребенке. Господь услышал их молитвы, но дал им дитя в обмен на обещание о том, что они отдадут дочь на службу Господу во храм.

Когда Деве Марии исполнилось три года, ее родители исполнили волю Божью. Они привели свою дочь к священнику и отдали ее в руки святому отцу Захарии. Это и был момент введения во храм девочки, которой надлежало стать матерью Мессии, спасителя мира. Именно это событие вспоминают на богослужении 4 декабря каждый год. Праздник выпадает на Рождественский пост.

Традиции Введения во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря 2019 года необходимо посетить храм, помолиться. Если не получится выделить время для посещения церкви, то можно будет прочитать специальные праздничные молитвы Богородице дома.

На Киевской Руси в этот день было принято кататься на санях, однако в наше время климат изменился, поэтому в местах, где раньше в начале декабря было много снега, сейчас его может не быть вовсе. Это значит, что вместо гуляний можно избрать спокойное времяпрепровождение дома с семьей. Можно приготовить постный праздничный ужин, пообщаться, побыть вместе.

Раньше данный праздник считался больше женским, нежели мужским. В этот день нужно посвятить себя семейным делам, воспитанию детей. Можно попросить Бога в молитвах о терпении и силе.

Старайтесь 4 декабря ходить в гости, общаться с близкими. Нелишним будет помянуть добрым словом усопших, ведь люди издревле верили, что в этот день Господь позволяет душам усопших навестить своих близких.

Не забывайте, что 4 декабря уже идет Рождественский пост. Нужно накрыть праздничный стол согласно правилам поста. Также лучше избегать чрезмерного веселья. Будьте рядом со своей семьей, несите в мир теплоту и добро, чтобы это вернулось вам в многократном размере.