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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября

Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября

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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
10:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православная церковь 28 ноября почитает память Гурия, Самона и Авиа – христианских святых, мучеников и исповедников. Жили они приблизительно в III-IV веках.

В народе 28 ноября почитали Сомона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, которым стоит молиться для избавления от зубной боли. Гурий также почитается как помощник в лечении глазных болезней.

В церкви 28 ноября также почитается память трех христианских мучеников Самона, Гурия и Авива, которые жили примерно в III-IV вв. предание гласит, что миряне Самон и Гурий проживали на территории Эдесса, но во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом, покинули свой город. Все-таки впоследствии их схватили и стали вынуждать отказаться от веры. Впоследствии христиане были подвергнуты многочисленным пыткам, после чего их бросили в темницу на несколько лет и казнили.

Что касается диакона Авива, то он пострадал за веру во времена правления императора Лициния. Он был арестован и сожжен заживо. Однако после этого тело Авива осталось нетронутым. Родственники решили похоронить Авива в одной гробнице с Самоном и Гурием.

На Киевской Руси верили, что злые духи очень боятся зимы, а потому, оставляют людей в покое до начала Святой. Обычно человеку, который родился 28 ноября, дарили воз сена или мешок овса, поскольку так лошади будут здоровыми. Вообще, стоит заметить, что на Гурия уделяли достаточно много внимания лошадям и проводили многочисленные обряды для того чтобы сделать их здоровыми.

С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится до 6 января. Воздерживались от развлечений, питались только разрешенными продуктами и старались не ссориться, не вести пустых разговоров. Читали молитвы и проводили время за работой. Обязательно парились в бане, считая, что чистое тело и дух – это очень важно.

Традиции и обычаи дня

В это день часто стоит сырая погода, на дорогах много грязи. В народе говорили: «Гурий приехал на пегой кобыле». Считали, что он разгоняет нечистую силу, которая пытается спрятаться в земле от зимы и морозов, и возвращается лишь на Святки. Ещё верили, что Гурий помогает избавиться от зубной боли

27 ноября - приметы и обряды в день Филиппа

С этого дня начинается Филипповский или Рождественский пост, который длится до 6 января. На Киевской Руси его ещё называли Карачуновским или Карачуном. В этот период воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не ссориться, никого не осуждать и не вести плохих разговоров, читали молитвы и посещали баню. 

Человеку, рождённому 28 ноября, у крестьян было принято дарить мешок овса или воз сена. Делали это для того, чтобы его лошади здоровыми были.

Вообще в этот день уделяли много внимания лошадям: чистили стойла, проводили различные обряды, чтобы скотина здоровой была и легче зиму пережила.

Если хотите весь следующий год быть здоровым, то сходите в Гурьев день в баньку и хорошо попарьтесь.

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