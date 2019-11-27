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Кабмин выделил на образование почти два миллиарда гривень

Кабмин выделил на образование почти два миллиарда гривень
15:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:В Кабмине заявили, что к концу этого года все украинские школы получат широкополосный интернет.

Кабинет министров Украины принял решение о направлении 1,9 млрд грн в образовательную сферу в рамках комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечается, особый фокус будет направлен на инновационное оборудование, обеспечение потребностей сельских школ и детей с особыми потребностями.

Так, уже к концу этого года те украинские школы, которые не имеют доступа к широкополосному интернету, его получают. Предполагается, что дети в сельской местности смогут комфортно добираться ко учебным заведениям и питаться в комфортных условиях, для этого закуплено около 430 новых школьных автобусов и проведен ремонт столовых, для этого предусмотрено 400 млн грн.

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"Сегодня мы направили почти 801,6 млн гривен на современное оборудование и технологии. Уже в этом году наши школьники, интересующиеся математическими и естественными науками, технологиями и техническим творчеством получат новое оборудование для кабинетов и STEM-лабораторий", - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он добавил, что правительство позаботилось и о приобретении оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых обучаются дети с особыми потребностями, на это будет направлено 55,3 млн грн.

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Кабмин, Образование, Финансирование школ.
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