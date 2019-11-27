В Украине появился языковой омбудсмен

Новости Украины:Кабмин назначил уполномоченного по защите государственного языка.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченной по защите государственного языка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

Кандидатуру заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) внесло МКМС.

Монахова родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и пообещал на этой неделе внести кандидатуру на рассмотрение правительства.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".