В Украине появился языковой омбудсмен

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченной по защите государственного языка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.
Кандидатуру заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) внесло МКМС.
Монахова родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
Как сообщалось ранее, 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и пообещал на этой неделе внести кандидатуру на рассмотрение правительства.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".