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Скалецкая: Массового закрытия больниц не будет

Скалецкая: Массового закрытия больниц не будет
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Большинство больниц находится в коммунальной собственности, поэтому министерство не занимается их закрытием.

После перехода на новую модель финансирования и создания госпитальных округов в Украине не ожидается массового закрытия больниц, но некоторым из них придется перепрофилироваться. Об этом в эфире Громадского заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Решение о закрытии, реорганизации или о чем-либо другом должна осуществлять местная власть, исходя из понимания в качестве собственника, как они могут организовать (работу - ред.). Поэтому я более чем убеждена, что не столь актуально закрытие заведений, сколь правильное использование этого ресурса помещений», - сказала глава Минздрава.

Она пояснила, что большинство больниц находится в коммунальной собственности, поэтому министерство не занимается их закрытием.

«И сегодня для местной власти скорее будет вызов, как перепрофилировать то или иное отделение или учреждение, возможно, скомпоновать виды учреждений, отделений, чтобы иметь возможность не просто обеспечить доступ, но еще и расширить его», - отметила министр.

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Как сообщалось, Зоряна Скалецкая заявила, что медицинские учреждения вторичного звена здравоохранения при переходе на систему контрактирования с Национальной службой здоровья получат больше финансирования, чем по медицинской субвенции.

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Больницы, Зоряна Скалецкая, Массовое закрытие больниц.
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