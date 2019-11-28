28 ноября - приметы и обряды в Гурьев день

Новости Украины:Православные всего мира вспоминают 28 ноября Гурия, Самона и Авиа - святых, мучеников и исповедников.

Традиции 28 ноября

В этот день бывает очень грязно, и тогда в народе говорили: "Гурий приехал на пегой кобыле". Считалось, что он разгоняет всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, и возвращается только в Святки - хороводы водить да люду честному, на соблазны падкому, глаза отводить. Но если уж ляжет в этот день снег - лежать ему до половодья.

После дня святого апостола Филиппа начинается Рождественский, или Филипповский, пост, который в старину на Руси назывался Карачуновским или Карачуном. Карачун - это языческий бог древних славян, злое божество скотского падежа.

В простонародье и теперь еще говорят: "Пришел ему карачун", т. е. погибель, конец. Празднование Карачуну было в один день с Колядой и совпало с Рождеством Христовым, чем и объясняется название Рождественского поста Карачуновским. Гурий помогает устранению зубных болезней.

Приметы на 28 ноября

Уж когда ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья.

Следом за матушкой-зимой бегут метели, над мужиками потешаются, бабам в уши дуют, велят печи затапливать пожарче.

Гурьян без лошади, что зима без января.

В Гурьев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, сыплет из правого рукава снег, из левого - иней.