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Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому

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Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
07:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости Украины:Рождественский пост установила церковь для того, чтобы духовно объединить христиан с Богом.

Рождественский пост в 2019 году начинается 28 ноября. Длится он 40 дней, поэтому он называется еще Четыредесятницей. Это последний пост в этом году.

Важно помнить, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно. В это время главное не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных мыслей и страстей. Поэтому считается, что провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от пищи.

Рождественский пост 2019: когда

В 2019 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится 40 дней, до 6 января 2020 года включительно. Это - последний многодневный пост в этом году.

Рождественский пост: что нельзя делать

Во время Рождественского поста нельзя злиться, лукавить, раздражаться, ссориться, осуждать кого-либо, заниматься клеветой.

Также в период с 28 ноября по 6 января нельзя играть свадьбу - запрещено венчание, однако крещение детей проводится независимо от поста.

Под запретом в Рождественский пост и занятия сексом. Но будьте готовы к тому, что воздержание может привести к ссоре, если кто-то один в семье неверующий.

Календарь питания в Рождественский пост

Рождественский пост не такой строгий, как Великий или Успенский. Традиционно под запретом молочные продукты, яйца и мясо, в отдельные дни разрешены вино и рыба.

Что нельзя есть во время Рождественского поста:

  • мясо;

  • яйца;

  • молочные продукты.

Что можно есть в Рождественский пост:

  • рыбу;

  • сухофрукты;

  • хлеб;

  • каши;

  • фрукты;

  • вино.

В меню Рождественского поста разрешается к постным блюдам добавлять немного растительного масла и рыбу.

В среду и пятницу можно употреблять только продукты растительного происхождения без масла, сухоядение. По понедельникам можно употреблять горячую пищу, но без растительного масла.

Во вторник и четверг разрешена горячая пища с растительным маслом. В выходные дни разрешается употреблять рыбу и вино. Также это касается и праздников - Введение в Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, Андрея Первозванного 13 декабря, Николая Чудотворца 19 декабря.

Самый строгий постный день приходится на Сочельник, 6 января, то есть вечер накануне Рождества. Целый день верующие должны воздерживаться от пищи, пока на небе не появится первая звезда.

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