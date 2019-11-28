У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:Имя Дмитрий – распространённое русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

Дмитрий относится к мужчинам с обостренным чувством нравственности. Он не позволит никому шутить на эту тему. Неудивительно, что и первая женщина в его жизни появляется отнюдь не рано.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

Поздравления

Ты по жизни победитель,

Дима, Дмитрий, наш родной,

Пожелать хотим удачи,

Полон будет дом пусть твой!

От души хотим признаться,

Благодарны мы судьбе,

Что с таким прекрасным парнем

Свел нас случай на земле.

Для Дмитрия все поздравления

В такой замечательный праздник,

Желаю любви и везения,

И дней самых добрых и ясных!

Быть сильным, отважным, решительным,

Успешным, всегда обеспеченным,

Пусть дни все летят восхитительно,

И счастье придёт бесконечное!

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

***

Сегодня праздник отмечает Дмитрий,

Его и буду поздравлять,

Желать хочу здоровья, мира,

Поддержку близких ощущать!

Чтобы мечты всегда сбывались,

Чтобы достаток в доме был,

Чтобы плохое забывалось,

Чтоб мир в итоге покорил!

Экспрессивный, яркий, утонченный,

Ты славишься своею добротой,

Ты милый, интересный и хороший,

Упрямый ты слегка порой.

Димуль, сегодня я желаю,

Тебе удачи, мирных дней,

Успеха, легкости, здоровья,

Чтоб жил ты только, веселей.

Сколько Дмитриев мы знаем —

Самый яркий ты из них.

Тебя, Дима, поздравляем

И подарим этот стих.

Имя твердое мужское

Повлияло на твой нрав:

Можешь управлять страною —

Ты умен, активен, брав.

Так удача пускай в руки

Сама прыгает к тебе,

Чтоб не знать печали, скуки,

Чтоб успешным быть в судьбе.

Летит, летит поздравок

С запада и на восток.

Пожелания для Димы

Тоже не промчатся мимо.

Вот они, скорей держи,

Но как конь, смотри, не ржи.

Все друзья тебе желают,

Чтобы жизнь казалась раем:

Дача, яхта, вездеход,

Самолёт и теплоход,

Евро миллиард в кармане,

Жить на Мальте иль в Панаме...

В общем, чтоб мечты сбывались,

Все желанья исполнялись.

Тебя Деметра охраняет,

Ведь в честь богини имя Димы,

Пускай желанья исполняет —

Они тебе необходимы,

Работа будет плодородной,

Успех сопутствует извечно,

Фортуна будет благородной,

Всегда все будет безупречно!

Ты настойчивый, упорный,

Привлекателен, умен.

Пусть спешит успех огромный

В твою жизнь со всех сторон.

Всем родным с тобой спокойно,

Ведь они, как за стеной.

Пусть тебе живется вольно,

Наш Димуля дорогой!

Дима, с праздником тебя!

Я желаю счастья.

Будь веселым, и тогда

Все уйдут ненастья.

Пусть успех к тебе придет,

Чтоб всего добился.

Радость пусть в душе живет,

И чтоб ты влюбился!

Пусть будут дела в неизменном порядке,

Работа идет удивительно гладко.

Все станешь иметь, что впрямь необходимо,

И будет доволен и радостен, Дима!

Общайся с друзьями, решай все задачи,

Держи на примете красотку-удачу,

Всегда добивайся во всем результата,

Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!

Дмитрий — красавчик, Димочка — модник!

Дима — для каждой дамы угодник!

Дима талантлив во всём и всегда!

К Димке стремятся подруги, друзья!

Дима умом нас своим обольщает,

Дмитрий быть строгим всегда обещает.

Димочка полон энергии, сил!

Дима бывает и невыносим!

В твоем имени скрыта импульсивность, экспрессия, нравственность, что делает тебя чрезвычайно привлекательным мужчиной. Ты очень добрый, искренний, удивительный, экстравагантный человек, который всегда достигает задуманного. Дим, оставайся таким! Ничего не меняй в себе, и ты сумеешь достигнуть многого. Я сегодня, хочу пожелать тебе рассудительности и спокойствия, так как из — за некоторых своих качеств, ты способен принимать опрометчивые решения. Это не всегда плохо и ни в коем случае не делает тебя плохим, но иногда мешает делам. Гармонии тебе и сдержанности, и все непременно получится.

Дмитрий — знатный мастер и умелец.

Известно многим, Дима славный перец.

Всегда при деле, не простак —

Турист, охотник и рыбак.

Любимый сын, отец и брат,

Друзьям душевно Дима рад.

И поздравок наш, он оценит,

А мы не подведем, пусть верит.