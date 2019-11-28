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Лунный календарь на декабрь 2019: когда полнолуние

Лунный календарь на декабрь 2019: когда полнолуние
08:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:Эти лунные сутки будут наполнены легкой энергетикой.

В декабре 2019 полнолуние можно будет наблюдать вечером 12 декабря. Уже с 13 декабря Луна перейдет в стадию ниспадающей.

Полнолуние – это фаза Луны, когда четко видно ее форму и она полностью освещается. Это явление происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной. Месячное полушарие, обращенное к Земле, полностью освещается лучами солнца и выглядит как круглый диск.

Когда наступает полнолуние

Полнолуние наступает примерно раз в месяц – в среднем один раз в около 29,53 дня. Именно поэтому в лунных календарях полнолуние приходится либо на 14-й, либо на 15-й лунный день. Ближайшее полнолуние можно будет наблюдать ночью 12 декабря. Полнолуние можно будет увидеть до его заката в 8:46 13 декабря.

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Влияние Полной Луны на человека

В полнолуние, как говорится в народных поверьях, становятся сильнее морские приливы, растения тянутся вверх и наливаются соками. Полнолуние влияет на здоровье и самочувствие человека: усиливаются кровотечения, плохо происходит послеоперационное заживление, становится больше несчастных случаев и преждевременных родов.

Эзотерика считает, что спутник Земли наполняет людей своей энергией, а медики отмечают, что люди становятся более активными и возбудимыми. Даже маленькие дети в полнолуние меньше спят и хуже высыпаются.

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Луна, Полнолуние, Астрология, декабрь 2019, Советы астрологов, Полнолуние в декабре 2019, Лунные сутки.
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